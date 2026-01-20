無畏高房價爭議！阿里山賓館2026年將推「頂級套房」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿里山賓館盡收無價美景。圖/阿里山賓館提供
近日網友在臉書貼出阿里山賓館2026年的最新房價，最貴的「首相套房」特殊假日要價4萬5000元，入門的貴賓雙人房平日1萬5000元，驚人房價一曝光立即引發討論，還有網友笑說，「以為是越南盾」。高房價爭議下，阿里山賓館表示，客房獨享世界級森林療癒、雲霧、日落，此為無價寶藏，同時也宣告，2026年頂級套房即將亮相登場，價格及照片將於農曆春節過後對外公布。

阿里山賓館總經理王覺非表示，賓館位於高海拔區，除了7樓無死角的景觀平台能欣賞阿里山五奇美景中的3奇：雲海、晚霞與日落，更讓旅人減少前往祝山、小笠原山景觀台的夜間移動負擔，不必天未亮就搭車，清晨只要走出門，就能迎向森林、巨木群步道，輕鬆漫遊神木線、沼平線、祝山線森林鐵道周邊景色。

他也說明，網路上流傳阿里山賓館的高定價房價，並不是實際的賣價。「阿里山賓館平日售價1萬5000元含一樓麗景廳全自助式早餐、晚餐，官網也會配合節慶、節日不定期的推出優惠折扣，及生態、天文、部落、小火車體驗等套裝遊程」。

紐約時報在去年選出全球必訪52個旅遊目的，帶動阿里山國際知名度，目前3成客源是國際客，7成是國旅。王覺非指出，阿里山賓館去年營收創新高，館方也砸重資完成改裝歷史館的35間客房，並將歷史館的房價調降2000元。

此外，另耗時1年多，在10樓頂層新增加6間能近距離親近森林、雲瀑的頂級套房，預計於2月春節後正式亮相，希望吸引更多國內外遊客，探索百年歷史與人文的阿里山賓館，住進阿里山靜謐夜色和晨曦與雲瀑之中。

10樓可收磅礡雲海之美。圖/阿里山賓館提供
阿里山的祝山林道。圖/阿里山賓館提供
