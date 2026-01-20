快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

聽新聞
0:00 / 0:00

為日常而生的設計 UNIQLO : C 2026春夏系列：中性輪廓融入春日色彩

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供

UNIQLO發表UNIQLO : C 2026春夏系列，由品牌創意總監、英國知名時裝設計師Clare Waight Keller操刀的特別系列，這一季以為日常而生的休閒系列為主軸，廓形剪裁呈現中性時尚輪廓，並融入春日靈動的色彩，2月6日起全系列登場。

回應早春至盛夏之間多變的氣候需求，UNIQLO : C 2026春夏系列推出一系列兼具輕盈感與設計感的單品。剪裁輪廓上有鮮明的中性風格，透過剪裁展現流動感層次。色彩運用上，柔和的粉紫色與天空藍為系列注入輕盈氣息，還有明亮紅色針織單品，讓造型產生有層次的視覺對比。

歸納這季重點包括輕薄機能款外套以及棉質寬版休閒連帽外套，以俐落輪廓呈現，適合層次搭配。針織系列透涵蓋開襟拉鍊外套、針織T恤、成套針織背心與針織裙等款式，能隨季節變化靈活運用。

男裝繭型褲以立體剪裁與舒適版型呈現，女裝推出全新棉質寬褲，寬版線條與柔軟材質互相映襯，打造兼具A字份量感與日常實穿性的下身選擇，是本季穿搭的重點單品。

配件除了包型立體、容量充足更兼具輕盈的抽繩肩背包（790元），還有繩編涼鞋（1,290元）、拼接設計休閒鞋(1,490元）、帶有英式學院風格的帆船鞋（1,490元）等鞋款，本季也首度推出設計款太陽眼鏡（790元），採用UV400規格鏡片，可有效阻隔紫外線，兼顧機能性與時髦外型。

UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，首度推出設計款太陽眼鏡。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，首度推出設計款太陽眼鏡。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，抽繩肩背包790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2026春夏系列，抽繩肩背包790元。圖／UNIQLO提供

設計師 外套 UNIQLO

延伸閱讀

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

在台灣買UNIQLO是「盤子」？紡織業者曝優勢：絕對是首選

韓國女星尹恩惠IG針織套裝＋毛呢大衣「氣質爆棚」用灰色系穿出簡約時髦感

北臉太貴？網推「2款平替保暖外套」CP值爆表 ：三千元有找

相關新聞

台日再合作「機場入境事先確認」作業 15航線、122航班受惠

國人赴日旅遊熱度未減，為縮短旅客入境通關時間，桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作，實施「台日機場入境事先確認」作業，...

星宇航空開航台中-熊本 中台灣唯一直飛九州每周三班

星宇航空今天宣布，將於3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。星宇航空表示，此條航線將以Ａ3...

Bottega Veneta 2026春節形象廣告 張艾嘉、楊祐寧皆入鏡 時髦開春

Bottega Veneta 推出2026新春創意短片，透過精緻視覺與敘事，探索文化共鳴與個人意識的深刻連結。短片以經典...

無畏高房價爭議！阿里山賓館2026年將推「頂級套房」

近日網友在臉書貼出阿里山賓館2026年的最新房價，最貴的「首相套房」特殊假日要價4萬5000元，入門的貴賓雙人房平日1萬...

為日常而生的設計 UNIQLO : C 2026春夏系列：中性輪廓融入春日色彩

UNIQLO發表UNIQLO : C 2026春夏系列，由品牌創意總監、英國知名時裝設計師Clare Waight Ke...

星宇航空神戶飛台中 訊號異常航班取消

星宇航空今天日本神戶飛往台中航班因航機系統訊號異常，進行停機檢修。星宇航空表示，由於評估維修時間長，因此取消航班，明天將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。