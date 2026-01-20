為日常而生的設計 UNIQLO : C 2026春夏系列：中性輪廓融入春日色彩

UNIQLO發表UNIQLO : C 2026春夏系列，由品牌創意總監、英國知名時裝設計師Clare Waight Keller操刀的特別系列，這一季以為日常而生的休閒系列為主軸，廓形剪裁呈現中性時尚輪廓，並融入春日靈動的色彩，2月6日起全系列登場。

回應早春至盛夏之間多變的氣候需求，UNIQLO : C 2026春夏系列推出一系列兼具輕盈感與設計感的單品。剪裁輪廓上有鮮明的中性風格，透過剪裁展現流動感層次。色彩運用上，柔和的粉紫色與天空藍為系列注入輕盈氣息，還有明亮紅色針織單品，讓造型產生有層次的視覺對比。

歸納這季重點包括輕薄機能款外套以及棉質寬版休閒連帽外套，以俐落輪廓呈現，適合層次搭配。針織系列透涵蓋開襟拉鍊外套、針織T恤、成套針織背心與針織裙等款式，能隨季節變化靈活運用。

男裝繭型褲以立體剪裁與舒適版型呈現，女裝推出全新棉質寬褲，寬版線條與柔軟材質互相映襯，打造兼具A字份量感與日常實穿性的下身選擇，是本季穿搭的重點單品。

配件除了包型立體、容量充足更兼具輕盈的抽繩肩背包（790元），還有繩編涼鞋（1,290元）、拼接設計休閒鞋(1,490元）、帶有英式學院風格的帆船鞋（1,490元）等鞋款，本季也首度推出設計款太陽眼鏡（790元），採用UV400規格鏡片，可有效阻隔紫外線，兼顧機能性與時髦外型。

UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供 UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供 UNIQLO : C 2026春夏系列，2月6日起全系列登場。圖／UNIQLO提供 UNIQLO : C 2026春夏系列，首度推出設計款太陽眼鏡。圖／UNIQLO提供 UNIQLO : C 2026春夏系列，抽繩肩背包790元。圖／UNIQLO提供