出國旅遊 旅遊業者：短天數高頻率成旅遊趨勢

中央社／ 台北20日電

114年台灣出國旅遊人次可望達到1900萬人次，旅遊業者分析，短天數與高頻率已經成為旅客出遊趨勢，且尋求深度與自我意義的遊程將成為旅客最重視的考量之一。

根據交通部觀光署統計，去年1到11月出國人次為1738萬0239人次。晴天旅遊董事長陳依福今天向媒體表示，預估去年出國人次可達到1900萬人次，不僅回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，更可望超過2019年，全年旅遊支出也將突破新台幣1兆元。

陳依福認為，未來出境人數將會持續成長，且將朝天數短、高頻率的方向發展，平均每人出國次數約在2.5次左右。

陳依福也指出，尋求深度與自我意義的旅程，像是朝聖之路也將成為旅客的熱門選擇。

展望今年，陳依福表示，歐洲雖然僅占整體的出境人次8%左右，但旅遊支出卻超過20%，成為最具有價值的市場區塊；日本則持續是台灣旅客熱門的旅遊目的地。

晴日旅遊總經理黃清涼表示，由於今年大型活動結束、日幣匯率、旅行社競爭等因素，讓日本旅遊團體在今年的團費價格上有所鬆動，預期今年上半年的團費可以減少5%左右。

