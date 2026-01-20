快訊

星宇航空神戶飛台中 訊號異常航班取消

中央社／ 台北20日電
星宇航空今天日本神戶飛往台中航班因航機系統訊號異常，進行停機檢修。圖／聯合報系資料照片
星宇航空今天日本神戶飛往台中航班因航機系統訊號異常，進行停機檢修。星宇航空表示，由於評估維修時間長，因此取消航班，明天將派加班機疏運旅客。

星宇航空今天向媒體表示，JX307神戶飛往台中航班因航機系統訊號異常，依標準作業程序進行停機檢修。

星宇航空指出，經評估維修所需時間較長，為顧及旅客行程及權益，星宇航空將依旅客意願協助簽轉他航或安排住宿，並於明天增派加班機JX1307疏運旅客返台。對於造成旅客不便，星宇航空深感抱歉。

星宇 航班

