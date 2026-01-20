水下花園的陸地轉生 愛馬仕Natures Marines餐瓷系列重現19世紀浪漫
品味不僅見於服裝，生活的每個角落從選品、餐桌、器物，無一不是優渥與優雅的體現。愛馬仕（Hermes）近日於巴黎發表了新款Natures Marines餐瓷系列，全系列邀請知名的插畫家Katie Scott共同創作，從威爾斯海岸的海洋植物、19世紀英國植物學的插畫得到靈感，合計34款新品，形塑餐桌上最典雅的靜謐風景。
年輕的英倫插畫家Katie Scott已然是插畫界的新星，她曾和日本花藝大師東信Azuma Makoto在2017年於東京舉辦展覽，並曾與英國皇家植物園合作，出版過《植物博物館》、《動物博物館》等書，並皆在台灣上市。本次系列則由由愛馬仕家居世界藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry邀請Katie Scott共同創作，在白色瓷器上以金色勾邊，將海藻與珊瑚、海蓬子與海扇，個別染上了日光映照的玫瑰與橙色光澤。
從輕涼綠意、礦石米色、深邃的橙與紅色......多達30種鮮快色調交織，譜寫成一方斑斕的海洋世界頌歌，將水下的豐富生命樣態重現於餐桌上。Natures Marines系列涵蓋完整餐桌需要：包括多重尺寸的麵包奶油盤、醬料盤、餐盤與點心盤，以及深盤、湯盤、小型至大型瓷碗與沙拉碗，滿足日常用餐到宴客的不同情境；飲品器皿則推出咖啡杯、茶杯與早餐杯及其杯碟組合，另有馬克杯、六杯份茶壺、奶盅與糖罐，形成一套晨間與午茶儀式工具。
為呼應海洋花園的延展性，系列亦包括大型深圓盤、塔盤、蛋糕盤與大型橢圓盤等陳列型器皿，可作為宴會主盤或甜點展示用。小型托盤、零錢盤與花瓶等家飾單品則進一步將海底意象帶入客廳或玄關空間，讓海洋世界不僅映現在餐桌，同時滲入日常居家角落。透過Natures Marines，愛馬仕將原本僅存在水下的花園以瓷器為載體「轉生」在陸地，不僅在功能與藝術間找到平衡，更再次彰顯Hermes在家居領域對工藝、生活趣味與自然觀察的深度探索。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言