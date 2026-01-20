水下花園的陸地轉生 愛馬仕Natures Marines餐瓷系列重現19世紀浪漫

品味不僅見於服裝，生活的每個角落從選品、餐桌、器物，無一不是優渥與優雅的體現。愛馬仕（Hermes）近日於巴黎發表了新款Natures Marines餐瓷系列，全系列邀請知名的插畫家Katie Scott共同創作，從威爾斯海岸的海洋植物、19世紀英國植物學的插畫得到靈感，合計34款新品，形塑餐桌上最典雅的靜謐風景。

年輕的英倫插畫家Katie Scott已然是插畫界的新星，她曾和日本花藝大師東信Azuma Makoto在2017年於東京舉辦展覽，並曾與英國皇家植物園合作，出版過《植物博物館》、《動物博物館》等書，並皆在台灣上市。本次系列則由由愛馬仕家居世界藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry邀請Katie Scott共同創作，在白色瓷器上以金色勾邊，將海藻與珊瑚、海蓬子與海扇，個別染上了日光映照的玫瑰與橙色光澤。

從輕涼綠意、礦石米色、深邃的橙與紅色......多達30種鮮快色調交織，譜寫成一方斑斕的海洋世界頌歌，將水下的豐富生命樣態重現於餐桌上。Natures Marines系列涵蓋完整餐桌需要：包括多重尺寸的麵包奶油盤、醬料盤、餐盤與點心盤，以及深盤、湯盤、小型至大型瓷碗與沙拉碗，滿足日常用餐到宴客的不同情境；飲品器皿則推出咖啡杯、茶杯與早餐杯及其杯碟組合，另有馬克杯、六杯份茶壺、奶盅與糖罐，形成一套晨間與午茶儀式工具。

為呼應海洋花園的延展性，系列亦包括大型深圓盤、塔盤、蛋糕盤與大型橢圓盤等陳列型器皿，可作為宴會主盤或甜點展示用。小型托盤、零錢盤與花瓶等家飾單品則進一步將海底意象帶入客廳或玄關空間，讓海洋世界不僅映現在餐桌，同時滲入日常居家角落。透過Natures Marines，愛馬仕將原本僅存在水下的花園以瓷器為載體「轉生」在陸地，不僅在功能與藝術間找到平衡，更再次彰顯Hermes在家居領域對工藝、生活趣味與自然觀察的深度探索。 Hermes Natures Marines餐瓷系列2號餐盤，直徑約27公分，價格店洽。圖／Hermes提供 愛馬仕（Hermes）新款Natures Marines餐瓷系列，從19世紀英國植物學的插畫得到靈感，合計34款新品。圖／Hermes提供 Hermes Natures Marines餐瓷系列六份茶壺，價格店洽。圖／Hermes提供 Hermes Natures Marines餐瓷系列小型托盤（約16*12公分），價格店洽。圖／Hermes提供 從餐桌到生活空間，Hermes新款Natures Marines餐瓷系列將水下的奇幻花園轉生到陸地空間、靜謐詩意。圖／Hermes提供 Hermes Natures Marines餐瓷系列花瓶，約27公分高，價格店洽。圖／Hermes提供 Katie Scott早在2019年也曾為Hermes設計了絲巾系列。圖／翻攝自IG@katiekatiescott