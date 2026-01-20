新光三越開春大檔金馬卡利High 不限金額消費抽299萬賓士車

農曆過年是一年中最被看重的節日，年前正值企業尾牙採購需求，以及年終獎金入帳激勵出來的「犒賞經濟」，新光三越開春大檔「金馬卡利High」1月22日起至2月25日展開，攜手11大銀行享最高7%回饋，首2日最高回饋14.4％。從年前準備到過年期間消費，不限日、不限店、不分線上線下、不論金額，只要同卡累計達門檻即可賺回饋，還端出價值299萬元的Benz電動車讓437萬會員試手氣。

今年金馬卡利High首度推出應景的闖關賽，不限金額消費即有抽299萬Benz電動車的機會，另活動期間消費金額可即時於App累計查詢，消費達檻還有加碼破關好禮，消費累計滿3千元加贈點數100點、累計滿6千元加贈300點，最高累計滿20萬抽20萬點。

針對1月底即將到期的2025點數，新光三越啟動點數放大系列活動，包括：扣100點可抽價值Benz電動車、點數還可預購大年初一限定福袋，有機會把各店最大獎抱回家。

大年初一買福袋、搏好運，新光三越今年全台推出4,500份好運福袋，會員扣100點並使用skm pay支付1,000元，2月3日起至2月6日每日上午10點起於新光三越App依北中南分區波段搶購。各店最大獎包括台北南西店推出價值66萬元的長榮航空台北米蘭頭等艙來回雙人機票，南西店今年再新增特別獎將送出10支iPhone 17 Pro 256G；台中中港店大獎為價值52萬元的林曉同一克拉鑽戒；台北信義新天地大獎則是41萬元的席夢思床墊。

不只有購物好康，春節期間新光三越全台導入超過50家限定快閃店，橫跨美妝、潮流、甜點與新餐飲，並串連K-POP、動漫IP、藝術特展與新春燈節等系列活動，全台累計超過百場展覽與活動展開。像是SUPER JUNIOR 20周年特展「SUPER RECORDS」海外巡迴展登陸台灣，2月9日至2月22日在信義A9 9樓登場；A11則有首度登台的日本人氣漫畫「東京卍復仇者展」。台北南西店則集結5大IP展輪番上場，首先帶來台灣首度快閃的任天堂「星之卡比」1月22日至2月8日於南西一館9樓登場。

新光三越指出，看好尾牙採購、年終獎金以及新年換新機、新衣的消費需求，加上春節期間餐飲聚餐旺季，金馬卡利High檔期預計創造116億業績、6%成長，豐富多元的快閃店、展覽輪番登場，來客可望成長10%。

新光三越今年全台推出4,500份好運福袋，台北南西店最大獎為價值66萬元的長榮航空台北米蘭頭等艙來回雙人機票。圖／新光三越提供 新光三越端出299萬Benz電動車讓會員抽獎。圖／新光三越提供 Marc Jacobs Glam Mirror法棍包，19,000元。圖／新光三越提供 Tory Burch迷你小馬包，23,000元。圖／新光三越提供 hengstyle COWAY NOBLE BI智感櫥下型瞬冰瞬熱飲水機原價64,800元，特價59,800元。圖／新光三越提供 法雅客XGIMI MoGo 4可攜式智慧投影機，22,800元。圖／新光三越提供