星宇航空開航台中-熊本 中台灣唯一直飛九州每周三班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空宣布，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布，將於3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。星宇航空表示，此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每周三班，帶領中部旅客前往熱情的「火之國」，也提供旅客直達九州的便利旅程，開啟探索熊本及周邊景點的新體驗。

星宇航空執行長翟健華指出，熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源，無論前往歷史悠久的熊本城、壯麗的阿蘇山與溫泉、或是延伸規劃前往兼具療癒與人文風情的湯布院與金鱗湖，皆十分便利，適合作為探索九州的起點。另外熊本也是日本半導體產業重鎮，與台中科學園區有穩定的商務往來。開通中台灣獨家直飛熊本航線，將大幅縮短中部旅客前往九州的交通時間，不論是商務洽公或休閒旅遊，都能享受更便利、舒適的直飛體驗。

星宇航空補充說明，旅客透過熊本為門戶就能暢玩整個九州，星宇航空攜手旅行社業者推出精緻的台中—熊本團體行程，行程橫跨南北九州的熊本城、阿蘇溫泉、湯布院、金鱗湖、福岡、太宰府天滿宮、櫻島、鹿兒島、高千穗峽等景點，兼具自然風光、文化歷史與都市魅力，五天四夜最低團費新台幣34,500元起。

星宇航空台中—熊本航線將由A321neo機型執飛，這條航線不僅為中部旅客開啟直飛九州的全新選擇，也進一步豐富星宇航空從台中出發的國際航點網絡。目前，星宇航空已提供台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日將開航宮古島、3月30日又將開航東京，未來將持續依旅客需求拓展更多航線，讓中部旅客能更便利地連結世界各地。

搭乘星宇航空從熊本入境，適合作爲探索九州的起點。圖／星宇航空提供
熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-熊本航班時刻表。圖／星宇航空提供
