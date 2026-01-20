398元起爽吃自助吧！TOK牛排屋插旗新店裕隆城 第二份主餐限期半價

裕隆集團台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」繼質感鍋物「荿蒔敘」後，再次強勢推出全新力作「TOK 牛排屋」，全台首店正式進駐新店裕隆城，招牌舒活自助吧吃到飽，只要398元起。「TOK 牛排屋」今（20日）起至1月26日為試營運期間，預定1月27日正式開幕。

「TOK 牛排屋」採用個人排餐搭配自助吧吃到飽的經營模式，另提供酒水單點服務，用餐時間100分鐘，10%服務費另計。由於鎖定家庭客層，針對小朋友來用餐特別友善。身高120公分（含）以下兒童不收費，並免費招待「濃湯麵包盅」乙份；身高121～139公分每人酌收250元 （可享自助吧吃到飽）；身高140公分（含）以下兒童，每人需點一份排餐。

在排餐方面，共有13種選項，其中涵蓋8種牛排；不吃牛的顧客，也有「脆皮牧場雞腿排（398元）」、「厚切梅花豬排（498元）」、「香煎穀倉鴨胸（698元）」、「嫩煎海味雙鮮（極鮮鱸魚 +軟絲）（698元）」、「主廚私藏香料小羊排8oz（998元）」5種選擇。13道精緻排餐外，「TOK牛排屋」另也貼心推出雞豬、牛雞與牛鴨3種雙拼主餐組合，一次解決選擇困難症。

在牛排主餐方面，主廚團隊首推「TOK 蒜香重磅牛排」，以 598 元的親民價格提供 10 盎司的驚人肉量，鋪滿費時製作的金黃酥炸蒜片，香氣撲鼻。追求極致口感的老饕則不能錯過「頂級臻味炙燒和牛（1,398元）」，選用美國極黑和牛，透過繁複工序鎖住細緻油花與香濃肉汁。

舒活自助吧吃到飽則精選多款新鮮時旬蔬果，包含生菜區、水果區與烤麵包，超過18種以上的生菜與節令水果，還能吃到宜蘭縣三星鄉行健村小農直送的當季有機生菜，每一口皆能品嚐到純粹本味與美好；另有豐富的飲料吧、冰淇淋，皆能無限享用。

「TOK牛排屋」為慶祝開幕，推出三重限時優惠。「第一重」即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐，免費享酥皮玉米濃湯與手工豆花。「第二重」開幕日1月27日、1月28日連續兩天，推出第二份主餐半價（以價格較低者計算），加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券。「第三重」1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐，即贈限量「現烤鮑魚」乙份兩顆，送完改贈其他品項。

TOK牛排屋舒活自助吧精選18種以上新鮮時旬蔬果，還能吃到宜蘭行健村小農直送的當季有機生菜。圖／TOK牛排屋提供

TOK牛排屋以簡單突出食材本色，再以不簡單料理牛排，完整鎖住牛肉的天然口感與脂香甘甜，享受大口吃肉的滿足感。圖／TOK牛排屋提供

TOK牛排屋排排重磅，品嚐不同部位牛排肉質天然口感與牛脂甘甜。圖／TOK牛排屋提供

TOK牛排屋提供舒適的用餐環境，拋開拘束，盡情享受美味關係。圖／TOK牛排屋提供

TOK牛排屋友善親子用餐，120公分以下兒童與父母同行可免費享用自助吧，還贈送濃湯麵包盅。圖／TOK牛排屋提供

TOK牛排屋提供多樣主餐，搭配舒活自助吧吃到飽398元起，引領輕奢食尚。圖／TOK牛排屋提供