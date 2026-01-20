7-ELEVEN多重回饋迎金馬年！限時5天消費滿額可享「折扣抽抽樂優惠」

迎接農曆春節，7-ELEVEN自1月21日起祭出一系列年節優惠與開運商品，攜手五大宮廟推出1,111元隨取卡與購物回饋，首次限時祭出消費滿222元「滿額立折抽抽樂」最高折77元的創新玩法；並因應走春、團聚需求，7-ELEVEN全新企劃「金馬開運主題專案架」與多款年節零食、紅包袋、開運鮮食新品及限定現做茶飲，全台超過7,200間門市化身最強新年補給站。

今年7-ELEVEN首次推出全新優惠玩法，自1月21日至1月25日限時5天於全台門市購買11大指定品類消費滿222元即可享有「折扣抽抽樂優惠」，最高有機會額外再立折77元、回饋達34%。過年求好運，7-ELEVEN今年攜手松山奉天宮、白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮、旗山天后宮及花蓮勝安宮推出1,111元宮廟隨取卡，隨卡加贈50元購物金與50點OPENPOINT點數，購買全店指定類別商品還能疊加包含禮盒等指定優惠，滿額再贈好禮兌換券。

針對過年走春、聚會、補給等多元購買需求，7-ELEVEN自1月28日至3月3日推出「金馬開運主題專案架」系列商品可享2件8折、3件77折，首推「乖乖馬上貼春聯袋」，不僅有零食還能拿到隨機附贈乖乖磁鐵拼圖春聯；「乖乖馬上轉運箱」則是有經典造型乖乖扭蛋迴力車；超療癒IP人氣跩跩貓與貓福珊迪的樂事禮盒，多種萌貓贈品等你來蒐集；聚會必吃「樂事麻油雞口味洋芋片」，全台首創麻油雞口味獨家新品，開袋香氣和入口味覺絕對衝擊；還有SEVENTEEN與The SMURFS聯名必蒐商品，以及國際進口丹麥餅乾、爆米花、沾醬海苔、玉子蟹等好物。

過年包紅包比創意，7-ELEVEN推出多款門市現貨紅包袋，推薦「趣味聖旨紅包袋」卷軸拉開滿滿誠意，還有限量16款超萌卡通明星紅包袋也推出兩種全新組合，趣味「旋轉好運款」可以轉出好運吉祥話、「開蓋驚喜款」則是打開時跳出驚喜卡通角色。

7-ELEVEN鮮食換上新春包裝，推出各式中西料理，從飯糰、便當、燴飯、義大利麵，到年節必備的中式羹湯、水餃，皆以充滿吉祥寓意的新年賀詞包裝登場，打造濃厚節慶氛圍。與米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出的「紅燒牛肉麵」、新品「蕃茄蛋湯麵」則以家常蕃茄湯頭配上特製烘蛋，酸甜濃郁。另有選用輸日等級鰻魚製作的「日式蒲燒鰻圓形飯糰」、與晶華酒店聯名開發奢華海味「富貴海皇羹」，以及過年祭祀人氣首選特選五行開運配色，「馬上大吉雞腿便當」等商品。

全台限定門市販售的「哈燒專櫃」也同步祭出現烤商品，包括「碳烤風味雞腿」與「重量級大雞排」，並於1月21日至2月3日期間推出指定品項兩件半價優惠。7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」也推出「金運獅子頭燴飯」，為過年期間的素食者提供便利的蔬食選擇。飯後甜點則有多款開心果系列新品，包括「開心果奶霜菠蘿」、「開心果牛奶蛋糕」與「開心果千層塔」，以香濃堅果風味增添幸福甜意，用諧音話題讓金馬年「馬上開心」，還可搭配1月21日至2月3日烘焙／甜點指定品項第二件省10元活動。

此外，7-ELEVEN限定門市販售的「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」自1月21日起推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」，選用超人氣的小葉紅茶拿鐵融合桂花風味蜂蜜糖漿，佐以細緻的桂花瓣點綴，搭配金黃色澤、口感Q彈的黃金粉角，從視覺到味覺創造黃金富貴招財運的新年開運飲品，1月21日至2月17日上市嘗鮮價75元（原價110元），1月21日至2月3日加入全品項第二杯7折優惠（以原價計算），數量有限，售完為止。

