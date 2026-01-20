星宇航空台中至熊本航線3月底開航 中台灣唯一直飛九州

星宇航空今天宣布3月31日開航「台中-熊本」航線，成為中台灣地區唯一提供直飛熊本的定期航班，全新航線更以先進的A321neo機型執飛，每周提供3班往返服務，為中部旅客開啟前往九州「火之國」的便捷通道。

星宇航空表示，目前從台中出發的國際航點網絡，星宇已提供台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等多條航線，2月13日也將開航宮古島航線，3月30日緊接著開航東京航線，未來星宇航空將持續依據旅客需求，拓展更多航線，讓中部地區旅客能更便利地連結世界各地，縮短旅程時間，享受優質的飛行服務。

而熊本位居九州交通樞紐的戰略位置，擁有豐富的自然景觀與深厚的文化底蘊，未來中部旅客可輕鬆造訪歷史悠久的熊本城、壯麗的阿蘇山火山地貌，與周邊溫泉區，或延伸行至充滿療癒氛圍的湯布院與金鱗湖，體驗九州獨特的人文風情。

星宇航空並說，熊本作為日本半導體產業重鎮，與台中科學園區長期維持穩定的商務合作關係；台中至熊本航線開航後，這條直飛航線的開通，將大幅縮短中部旅客前往九州的交通時間，無論是商務洽公或休閒旅遊，都能享受更便利、舒適的飛行體驗。

星宇航空台中至熊本航線將以A321neo客機飛航，提供每周提供3班往返服務。圖／星宇航空提供 星宇航空提供中部旅客直達九州的便利旅程，開啟探索熊本及周邊景點的新體驗。圖／星宇航空提供