日威控衝了！響威士忌花開富貴禮盒美炸 信義區快閃店抽獎整瓶免費送

為迎接 2026 丙午馬年，來自三得利全球烈酒公司的日本威士忌經典之作——響HIBIKI，首次在台推出新年限定獻禮「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，將真摯心意化作雅緻贈禮。

首次亮相的「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，在台建議售價3,000元，禮盒版設計汲取日本傳世的祝福寓意「花車文樣（Hanaguruma）」，以滿載花卉的意象，細緻呈現節慶的喜悅與歡欣。

禮盒將象徵自然萬物之美的花卉凝凝練於盒間，並巧妙融合意喻永恆的雲與山車紋樣，梅、櫻、楓三種圖騰則勾勒出四季更迭的不息生命力。這份對自然韻律與時間流轉的詮釋，亦體現在響HIBIKI經典瓶身與酒標設計之中—瓶身上的24切面象徵傳統曆法的24節氣，承載時序更迭、歲月循環的意涵，在新春時分更顯其深遠寓意。

瓶頸標籤則由日本國寶級藝術家以傳承逾千年的「越前和紙」手工製作，溫潤柔韌的紋理與酒標上國寶級墨象家荻野丹雪題寫的「響」字相映成趣。禮盒中酒款「響HIBIKI Japanese Harmony」，匯聚了山崎、白州與知多三大蒸餾廠的精華，琥珀色酒液散發玫瑰與荔枝的花果香，隨後引出迷迭香與檀香的沉穩，入口後蜂蜜甜韻與柑橘蜜餞交織，伴隨白巧克力的柔滑與肉桂餘韻，完美詮釋人與自然的和諧。

除國內通路，免稅通路也同步推出限定新春禮盒，採用流暢的流水紋（Ryusuimon）與長壽松樹為主題，內含「響HIBIKI Master's Select大師精選」，散發杏桃與玫瑰的自然香氣，入口柔順溫潤，橘子果醬與黑巧克力馥郁風味交織，尾韻辛香料與木質香氣細緻綿長，層次豐富而平衡，展現細緻和諧。

為了讓威士忌愛好者近距離感受日式匠心，品牌特別於新年前夕在台北信義區微風松高西側廣場設置新春快閃店，不僅可欣賞限量推出的新春禮盒，亦可選購其他單杯人氣日本威士忌。現場更推出特別的一番賞體驗，以新年抽獎的驚喜儀式感，為節慶時光增添樂趣；除了精心準備的新年小禮，活動期間每日皆有機會抽中一瓶「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，共享新春的喜悅與美好心意。

此外新春快閃店現場更特設專屬品酩場，在品牌大使的專屬引領下，可親身探索響HIBIKI的精湛工藝與層次風味，滿足品酩行家對精緻佳釀的追求，享受獨一無二的品酩體驗，為新春更增添一份雅致。

◎響HIBIKI日本威士忌花開獻禮富貴共響體驗店

．活動日期：1月30日（五）至2月5日（四）

．活動地點：台北微風松高西側廣場（台灣台北市信義區松高路16號）

．活動時間：14:00～22:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 首次亮相的「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，內含「響HIBIKI Japanese Harmony」，在台建議售價3,000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康