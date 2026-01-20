快訊

觀光直升機失聯…熊本阿蘇中岳第一火山口附近「疑有殘駭」 2台人搜救中

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

聽新聞
0:00 / 0:00

日威控衝了！響威士忌花開富貴禮盒美炸 信義區快閃店抽獎整瓶免費送

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「響HIBIKI 免稅通路限定新春禮盒」內含「響HIBIKI Master's Select大師精選」。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「響HIBIKI 免稅通路限定新春禮盒」內含「響HIBIKI Master's Select大師精選」。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為迎接 2026 丙午馬年，來自三得利全球烈酒公司的日本威士忌經典之作——響HIBIKI，首次在台推出新年限定獻禮「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，將真摯心意化作雅緻贈禮。

首次亮相的「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，在台建議售價3,000元，禮盒版設計汲取日本傳世的祝福寓意「花車文樣（Hanaguruma）」，以滿載花卉的意象，細緻呈現節慶的喜悅與歡欣。

禮盒將象徵自然萬物之美的花卉凝凝練於盒間，並巧妙融合意喻永恆的雲與山車紋樣，梅、櫻、楓三種圖騰則勾勒出四季更迭的不息生命力。這份對自然韻律與時間流轉的詮釋，亦體現在響HIBIKI經典瓶身與酒標設計之中—瓶身上的24切面象徵傳統曆法的24節氣，承載時序更迭、歲月循環的意涵，在新春時分更顯其深遠寓意。

瓶頸標籤則由日本國寶級藝術家以傳承逾千年的「越前和紙」手工製作，溫潤柔韌的紋理與酒標上國寶級墨象家荻野丹雪題寫的「響」字相映成趣。禮盒中酒款「響HIBIKI Japanese Harmony」，匯聚了山崎、白州與知多三大蒸餾廠的精華，琥珀色酒液散發玫瑰與荔枝的花果香，隨後引出迷迭香與檀香的沉穩，入口後蜂蜜甜韻與柑橘蜜餞交織，伴隨白巧克力的柔滑與肉桂餘韻，完美詮釋人與自然的和諧。

除國內通路，免稅通路也同步推出限定新春禮盒，採用流暢的流水紋（Ryusuimon）與長壽松樹為主題，內含「響HIBIKI Master's Select大師精選」，散發杏桃與玫瑰的自然香氣，入口柔順溫潤，橘子果醬與黑巧克力馥郁風味交織，尾韻辛香料與木質香氣細緻綿長，層次豐富而平衡，展現細緻和諧。

為了讓威士忌愛好者近距離感受日式匠心，品牌特別於新年前夕在台北信義區微風松高西側廣場設置新春快閃店，不僅可欣賞限量推出的新春禮盒，亦可選購其他單杯人氣日本威士忌。現場更推出特別的一番賞體驗，以新年抽獎的驚喜儀式感，為節慶時光增添樂趣；除了精心準備的新年小禮，活動期間每日皆有機會抽中一瓶「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，共享新春的喜悅與美好心意。

此外新春快閃店現場更特設專屬品酩場，在品牌大使的專屬引領下，可親身探索響HIBIKI的精湛工藝與層次風味，滿足品酩行家對精緻佳釀的追求，享受獨一無二的品酩體驗，為新春更增添一份雅致。

◎響HIBIKI日本威士忌花開獻禮富貴共響體驗店

．活動日期：1月30日（五）至2月5日（四）

．活動地點：台北微風松高西側廣場（台灣台北市信義區松高路16號）

．活動時間：14:00～22:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首次亮相的「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，內含「響HIBIKI Japanese Harmony」，在台建議售價3,000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首次亮相的「響日本威士忌花開富貴禮盒版」，內含「響HIBIKI Japanese Harmony」，在台建議售價3,000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

禮盒 日本 威士忌

延伸閱讀

中日關係緊張 中國文物機構籲日本返還唐鴻臚井碑

馬年喝好一點！約翰走路、蘇格登、慕赫高年份齊發 限量禮盒攻略看這

王夢麟酒駕遭起訴！本人認了「太逞強」喝完威士忌開車懊惱：我已72歲

馬年喝什麼？大摩、格蘭多納、到班瑞克 威士忌新春限定酒禮一次看

相關新聞

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高雄鳳山一間老字號便當店傳出食安糾紛倒店，引發熱議，一名消費者在社群平台發文，還原去年11月中旬至該店消費經過，指當晚至...

日威控衝了！響威士忌花開富貴禮盒美炸 信義區快閃店抽獎整瓶免費送

為迎接 2026 丙午馬年，來自三得利全球烈酒公司的日本威士忌經典之作——響HIBIKI，首次在台推出新年限定獻禮「響日...

梨子幸福事業集團 慶祝台中十大伴手禮奪冠推出限時促銷

2026「台中市十大伴手禮」評選結果公布，梨子幸福事業集團以兩款產品，在今年首度劃分的「糕餅烘焙組」與「特色文創組」中同...

新光三越《金馬卡利High》登場 檔期拚成長6%、超過116億元

新光三越《金馬卡利High》重磅登場，1月22日（四）至2月25日（三）活動期間，全檔期長達35天，新光三越攜手信用卡市...

阿蘇觀光直升機沿阿蘇山區飛行 供乘客俯瞰火山地貌

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員。...

肖戰、張婧儀演繹TOD'S 2026節慶系列 愜意從容、衣錦還鄉

每個人離鄉再遠，總是要回家。台北、高雄、台中可能是多數人工作落腳的大城市，但年節總是要返鄉，感受遠離都會的溫暖與放鬆。義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。