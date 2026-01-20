梨子幸福事業集團 慶祝台中十大伴手禮奪冠推出限時促銷

2026「台中市十大伴手禮」評選結果公布，梨子幸福事業集團以兩款產品，在今年首度劃分的「糕餅烘焙組」與「特色文創組」中同時奪冠。其中，七個小日子以《橘香漫漫 戚風蛋糕》榮獲糕餅烘焙組首獎；梨子Liz(餐廳)以《獨麥之醋 雪梨醋》勇奪特色文創組首獎。

集團為慶祝在高手雲集的競賽中同時獲獎，宣布自即日起至2月13日，推出「雙首獎慶功回饋」活動，主辦單位台中市工商發展投資策進會新任總幹事陳學聖，亦到場表達祝賀之意。

梨子幸福事業集團創辦人廖梨妃表示，目前集團旗下共有：梨子Liz(餐廳)、七個小日子(戚風蛋糕專賣店)、妃売品(伴手禮品牌)、沙拉嗑(沙拉專賣店)、梨子祝福學堂(講座)等五大品牌。

梨子品牌於1999年誕生於台中豐原，從一間溫暖的小咖啡館起步，逐步發展為橫跨餐飲、甜點與生活選品的生活風格品牌，並於2020年創立「梨子幸福事業集團」，期盼所有事業體皆能以「利他互惠」為核心，不只局限於餐飲領域，更透過多元形式共同創造幸福與共榮。

廖梨妃表示，多年來，梨子始終秉持「友善土地、用心食材」的理念，從原料選擇、研發到呈現方式都以人與生活為中心，讓每件作品都帶著生活美感與情感溫度。

對於此次獲得雙首獎殊榮，也再度讓外界看見品牌27年來不變的初心與堅持。廖梨妃強調，「這不只是一個獎項，而是這些年來，我們一次次對品質的堅持、對每一位顧客『不想將就』的用心，終於等到被看見的時刻，這份榮耀我們充滿無限的感謝！」

《橘香漫漫》為推廣台中優質農產而誕生，由廖梨妃親自發想，並請師傅特別研發。以「回到蛋糕本質」為方向設計，選用台中豐原公老坪的橘子汁與嚴選原料，不依賴厚重奶油堆疊甜度，而讓自然果香、濕潤度與蛋糕體的輕盈成為主角。

蛋糕口感細緻柔軟、香氣乾淨清爽，甜度克制、不膩口，是兼具質感、生活感與在地特色的烘焙作品，並成功獲得今年評審高度肯定。

《獨麥之醋》為梨子旗下的重要伴手禮作品。以高粱為基底、融合雪梨果香，並經九道繁複釀造工序製成；風味酸甜平衡、清爽順口，適合日常飲用與料理搭配。瓶身以葡萄酒瓶為靈感，搭配極簡視覺設計，展現具儀式感的現代生活風格。

獨麥之醋曾榮獲2023 TCOD台中原創設計(視覺與包裝設計類)獎項，並於2024比利時ITQI國際風味評鑑獲得三星獎章，在外觀、香氣與風味上皆獲國際評審一致肯定。

陳學聖表示，台中市十大伴手禮今年邁入第17屆，評選制度首度將過往食品與文創品牌同場競逐的模式，調整為 糕餅烘焙組與特色文創組兩大組別，讓不同類型的產品，能在更貼近專業本質的條件下接受評選。

本屆共有215個品牌參與初選，其中100個品牌獲頒「台中好禮」標章，最終僅有20個品牌榮獲首獎殊榮。在競爭激烈的評選中，要獲得一項首獎已屬不易，而同時奪下兩個組別首獎，更是極為難得。

台中市好禮協會理事長王曉薇，則從產業陪伴的角度指出，好禮協會長期扮演的是整合平台角色，透過品牌交流、經驗分享與市場觀察，協助在地業者持續精進，而非僅在競賽結果中被看見。

她強調，真正具有代表性的伴手禮品牌，關鍵不在一次得獎，而在於是否能長期維持品質、誠實回應消費者，並在市場中走得穩、也走得久。

廖梨妃為現任台中市好禮協會常務理事，多年來持續投入協會事務，分享實務經驗、協助新品牌成長。此次梨子以旗下品牌，分別於糕餅烘焙組與特色文創組奪得首獎，正是長期深耕產品本質與品牌價值所累積的成果，也展現產業正向循環的具體實踐。

梨子幸福事業集團宣布，即日起至2月13日舉辦雙首獎慶功回饋活動。第一重：雪梨醋買1送1(梨子門市限定)，購買《獨麥之醋 雪梨醋》1瓶，即可獲得季節果醋1杯招待。第二重：橘香漫漫買1送1(七個小日子官網限定)預訂《橘香漫漫8吋戚風蛋糕》，可獲得單片戚風蛋糕1片(於七個小日子門市領取)。 七個小日子以《橘香漫漫 戚風蛋糕》榮獲糕餅烘焙組首獎。記者宋健生／攝影 梨子Liz(餐廳)以《獨麥之醋 雪梨醋》勇奪特色文創組首獎。記者宋健生／攝影