新光三越《金馬卡利High》登場 檔期拚成長6%、超過116億元

新光三越《金馬卡利High》重磅登場，1月22日（四）至2月25日（三）活動期間，全檔期長達35天，新光三越攜手信用卡市場市占率超過八成的11大指定銀行，祭出單卡累計消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿 30 萬回饋6% skm points，再搭配新光三越行動支付skm pay消費任一筆達3,000元再加碼 1%，最高回饋7%，全檔期力拚成長超過6%，超過116億元。

今年新光三越攜手紙雕藝術家成若涵跨界合作，推出全台限量4,500份的「馬躍新境 好運福袋」，會員只要扣100點並使用skm pay支付1,000元，即可於2月3日（二）至2月6日（五）每日上午10點起於新光三越APP上依北、中、南分區波段開放搶購。

而全民最受關注的福袋大獎，新光三越將祭出6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等共4,500項豐富好禮，各店大獎包括：台北南西店「長榮航空－台北米蘭皇璽桂冠艙來回雙人機票」（價值66萬）、台中中港店「林曉同交織一克拉鑽戒」（價值52萬）、台北信義新天地「SIMMONS Black Natalie 娜塔莉（182x212 cm，上墊）」（價值41萬）等。

新光三越從2025年末至2026春節期間，橫跨美妝、潮流、話題甜點與全新餐飲，共引進超過50大全新品牌與限定快閃店，包括：知名KOL紀卜心自創品牌MOODY與snoopy聯名限定快閃店（台北信義新天地A11，1/16至2/5）、由來自加拿大雙胞胎兄弟檔Dean 和Dan Caten 共同打造，以搞怪強烈風格著稱的DSQUARED2（台北信義新天地A9，1/17至2/4）等。

隨著「犒賞經濟」持續升溫，新光三越也觀察到消費者在新年的購物行為，不再只是例行補貨，而是更積極透過消費善待自己、為生活全面升級，因此從提升內外在的醫美級保養、展現個人風格的2026春夏關鍵色與一件穿多季的服飾穿搭，到犒賞型家電與娛樂型3C商品，搭配最有感的刷卡回饋，全面滿足消費者從內在到外在、從日常到娛樂的多元需求。不僅如此，從去年年末至2026春節期間，新光三越全台更導入超過50家流行品牌與限定快閃店，並串聯 KPOP、超人氣動漫 IP、藝術特展、新春燈節等系列活動，全台累計超過百場展覽與活動同步展開，就是要讓消費者感受到最豐富、最多元、也最有感的新年購物新體驗。