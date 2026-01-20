快訊

阿蘇觀光直升機沿阿蘇山區飛行 供乘客俯瞰火山地貌

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員。該直升機行程隸屬於阿蘇地區觀光飛行行程，自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。

搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項，根據搭過直升機遊覽的民眾指出，不少台灣自由行旅客都會自行前往動物樂園內搭乘，除了可逛動物園外，還可一併體驗從空中俯瞰壯闊的大自然景色。

該直升機觀光行程採用R22直升機飛行，並規劃多種行程，有4分鐘、7分鐘、10分鐘、15分鐘不等，收費從一人6000日圓，到3人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等，2歲以下嬰兒不占位，可抱著乘坐免費。

熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供

直升機 阿蘇 行程

