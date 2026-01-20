聽新聞
0:00 / 0:00
阿蘇觀光直升機沿阿蘇山區飛行 供乘客俯瞰火山地貌
日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員。該直升機行程隸屬於阿蘇地區觀光飛行行程，自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。
搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項，根據搭過直升機遊覽的民眾指出，不少台灣自由行旅客都會自行前往動物樂園內搭乘，除了可逛動物園外，還可一併體驗從空中俯瞰壯闊的大自然景色。
該直升機觀光行程採用R22直升機飛行，並規劃多種行程，有4分鐘、7分鐘、10分鐘、15分鐘不等，收費從一人6000日圓，到3人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等，2歲以下嬰兒不占位，可抱著乘坐免費。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言