肖戰、張婧儀演繹TOD'S 2026節慶系列 愜意從容、衣錦還鄉

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR全球代言人肖戰。圖／TOD'S提供
每個人離鄉再遠，總是要回家。台北、高雄、台中可能是多數人工作落腳的大城市，但年節總是要返鄉，感受遠離都會的溫暖與放鬆。義大利奢侈品牌TOD’S發表2026節慶系列，將義大利與台灣對家的珍視聚焦，並邀請全球代言人肖戰與品牌大使張婧儀，拍攝節慶影片，演繹歸鄉時的愜意從容。

影片中，兩位明星手持返鄉車票，細心整理衣裝、收拾行李，鏡頭前將其眼神中的喜悅與思念細膩捕捉，更透過身上的時尚單品、鞋履包款，隱隱呼應東方傳統文化中「衣錦還鄉」的幸福聯想。TOD’S 2026新春節慶單品中，T-MARATHON休閒鞋以輕盈復古風格致敬義式匠藝，除帶來皮革或柔軟麂皮材質，黑色款俐落、淺色麂皮款則擁有溫潤觸感，平添名流雅士風格；鞋款另推薦女士瑪莉珍高跟鞋與男士樂福鞋、走路有風。

可成為多變造型單品的絲巾則選用100%桑蠶絲織就，溫潤承載冬日暖意，亦可當成頭金或領巾使用；BARRETTA手提斜背包則以溫潤皮革形塑俐落輪廓，同時還可加掛馬頭造型皮革吊飾，創造可愛趣味，也將好運、活力、旺盛企圖心隨身具現。TOD’S新春系列可洽台北101專門店與品牌微風廣場門市，訂價約自13,900元至57,500元不等，傳遞以「家」為核心的普世價值，重新出發。

TOD‘S BARRETTA手提斜背包，57,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S 馬年絲巾，15,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 紅色瑪莉珍鞋，33,900元。圖／TOD'S提供
品牌大使張婧儀。圖／TOD'S提供
TOD‘S 馬年吊飾，13,900元。圖／TOD'S提供
義大利 品牌 影片

