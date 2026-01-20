全聯、大全聯信用卡刷卡全攻略 年節採購、家電換新選對卡回饋衝破23%

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
採買家電靠這張，大全聯信用卡搭配活動，回饋直衝23.3%。圖／全聯提供
2026年開春，各大銀行陸續公布最新信用卡回饋方案，民眾最關心的，就是日常採買消費到底用哪張卡回饋最高？只要選對信用卡，並搭配PX Pay、全支付與通路活動，在全聯、大全聯購物就能輕鬆放大回饋。

看準農曆年節消費旺季，全聯與大全聯攜手多家銀行推出「新春卡友慶」。1月23日至2月26日每週六、日，及2月13日，指定銀行信用卡綁定PX Pay或全支付於全聯門市單筆滿1,300元，可獲650福利點，等同最高5%回饋；再搭配「黃金年貨日」1月24日至2月8日及2月13日至2月15日，福利卡友單筆每滿1,000元再贈800限時福利點，優惠雙重加碼疊加。其中，玉山公務人員國民旅遊卡於1月23日至2月28日整合店內活動與登錄加碼，最高回饋可達17%；國泰世華、聯邦、富邦、中國信託、永豐、第一、星展、彰化、凱基、新光等銀行，整體回饋亦落在11～13%區間，回饋有感。

台新銀行大全聯信用卡JCB同樣是全聯的實用神卡，於全聯門市消費享免登錄基本回饋，搭配「2026開春送紅包」活動，即日起至3月31日可累計最高5.3%回饋，再疊加新春檔期滿額贈點，指定日整體回饋最高上看16%。

若於大全聯消費，點數累積速度更快。新申辦之大全聯信用卡於活動期間，在大全聯可透過基本回饋、全利加倍、全支付加碼與「全全到位」任務，回饋最高11%；再加上1月23日至2月26日刷卡滿5,500元送150元、滿28,000元送600元現金抵用券，以及指定日單筆滿2,000元享9折優惠，整體回饋率最高可達23.3%，特別適合高單價家電採購。

此外，大全聯亦與8家銀行合作，搭配信用卡滿額禮與店內活動，整體回饋12%起。大全聯信用卡綁定全支付於店外通路消費，最高亦可享5.5%福利點，放大回饋效益，消費更划算。

開春賺紅包，在全聯聰明用卡，回饋多更多。圖／全聯提供
