全家預熱年味！ 紅運烏魚子紹興飯糰等六款開運鮮食登場

2026金馬年即將到來，「開運」、「招財」是農曆新年必不可少的二大關鍵詞，全家（5903）瞄準消費者在農曆年祈福、求好運的應景氛圍，推出「紅運烏魚子紹興飯糰」、「黃金雙層鱈魚招財堡」、「福氣魚四喜開運便當」、「鮑滿福氣中華燴麵」、「蒜滷財運大吉腿油飯」、「鴻運番茄湯麵」等6道開運鮮食，不僅主打鮑魚、烏魚子年節等應景食材，且商品命名以及富含吉祥寓意，如「紅運」意即「鴻運」、「大雞腿」近似「大吉腿」的諧音品名，每一口都充滿祝福，助攻消費者在馬年來臨前，就先將好兆頭收入囊中。

新春就到「全家」吃出財富！「全家」推出「財庫永豐抽獎趣」的活動，頭獎為價值10萬元的「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從88,888元、8,888元到1,000元不等，讓消費者在新春前夕就將「財氣」與「福氣」一併存到肚子裡，為新的一年累積開運能量。

1月21日-3月3日間，凡購買任一件指定開運鮮食系列商品，即獲得抽獎券一張，會員分享「全家」APP 中的指定活動連結，只要親友成功登入，再贈分享者1張抽獎券，最多可額外獲得 3 張，在家也可以添好運！

為迎接 2026 馬年春節，「全家」將象徵富有與豐收的福氣魚、年年有餘的鮑魚、寓意大吉大利的雞腿入食，推出6款開運鮮食，讓消費者吃進好運氣，把好兆頭帶回家。主推「鮑滿福氣中華燴麵」嚴選鮑魚、火腿與鮮蔬燴製而成，象徵新春開運、富貴盈滿，每份都可以吃到2顆鮑魚，誠意十足，售價99元；瞄準年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」，以木桶炊煮出Q而不爛的油飯，搭配經過炒製的金勾蝦及鮮香菇為配料，香氣四溢，大份量雞腿以香醇蒜味慢火滷製，取其「蒜」與「算」的諧音，寓意「算你財運大吉」， 售價129元；「福氣魚四喜開運便當」以福氣魚和紅燒獅子頭的豪華雙主菜，迎來四喜開運的好彩頭，售價109元；另外還有象徵新春好運的「鴻運番茄湯麵」，售價99元；豪邁使用兩片鱈魚排的「黃金雙層鱈魚招財堡」，售價75元。