快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

全家預熱年味！ 紅運烏魚子紹興飯糰等六款開運鮮食登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家預熱年味！紅運烏魚子紹興飯糰等六款開運鮮食登場。全家提供
全家預熱年味！紅運烏魚子紹興飯糰等六款開運鮮食登場。全家提供

2026金馬年即將到來，「開運」、「招財」是農曆新年必不可少的二大關鍵詞，全家（5903）瞄準消費者在農曆年祈福、求好運的應景氛圍，推出「紅運烏魚子紹興飯糰」、「黃金雙層鱈魚招財堡」、「福氣魚四喜開運便當」、「鮑滿福氣中華燴麵」、「蒜滷財運大吉腿油飯」、「鴻運番茄湯麵」等6道開運鮮食，不僅主打鮑魚、烏魚子年節等應景食材，且商品命名以及富含吉祥寓意，如「紅運」意即「鴻運」、「大雞腿」近似「大吉腿」的諧音品名，每一口都充滿祝福，助攻消費者在馬年來臨前，就先將好兆頭收入囊中。

新春就到「全家」吃出財富！「全家」推出「財庫永豐抽獎趣」的活動，頭獎為價值10萬元的「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從88,888元、8,888元到1,000元不等，讓消費者在新春前夕就將「財氣」與「福氣」一併存到肚子裡，為新的一年累積開運能量。

1月21日-3月3日間，凡購買任一件指定開運鮮食系列商品，即獲得抽獎券一張，會員分享「全家」APP 中的指定活動連結，只要親友成功登入，再贈分享者1張抽獎券，最多可額外獲得 3 張，在家也可以添好運！

為迎接 2026 馬年春節，「全家」將象徵富有與豐收的福氣魚、年年有餘的鮑魚、寓意大吉大利的雞腿入食，推出6款開運鮮食，讓消費者吃進好運氣，把好兆頭帶回家。主推「鮑滿福氣中華燴麵」嚴選鮑魚、火腿與鮮蔬燴製而成，象徵新春開運、富貴盈滿，每份都可以吃到2顆鮑魚，誠意十足，售價99元；瞄準年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」，以木桶炊煮出Q而不爛的油飯，搭配經過炒製的金勾蝦及鮮香菇為配料，香氣四溢，大份量雞腿以香醇蒜味慢火滷製，取其「蒜」與「算」的諧音，寓意「算你財運大吉」， 售價129元；「福氣魚四喜開運便當」以福氣魚和紅燒獅子頭的豪華雙主菜，迎來四喜開運的好彩頭，售價109元；另外還有象徵新春好運的「鴻運番茄湯麵」，售價99元；豪邁使用兩片鱈魚排的「黃金雙層鱈魚招財堡」，售價75元。

延伸閱讀

嘉邑城隍廟馬年錢母「好馬吉」亮相 初三初四限量發送3千個

BLACKPINK JISOO 2026馬年穿搭亮相！攜手TOMMY HILFIGER農曆新年限定系列，走春拜年必看

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

馬祖規劃馬年觀光活動 擺暝文化祭揭開序幕

相關新聞

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高雄鳳山一間老字號便當店傳出食安糾紛倒店，引發熱議，一名消費者在社群平台發文，還原去年11月中旬至該店消費經過，指當晚至...

全聯、大全聯信用卡刷卡全攻略 年節採購、家電換新選對卡回饋衝破23%

2026年開春，各大銀行陸續公布最新信用卡回饋方案，民眾最關心的，就是日常採買消費到底用哪張卡回饋最高？只要選對信用卡，...

全家預熱年味！ 紅運烏魚子紹興飯糰等六款開運鮮食登場

2026金馬年即將到來，「開運」、「招財」是農曆新年必不可少的二大關鍵詞，全家（5903）瞄準消費者在農曆年祈福、求好運...

黑白大廚掀無肉風潮！全台蔬食、素食連鎖餐廳TOP 10

受黑白大廚影響，寺剎飲食正夯，不少人加入無肉行列。從吃到飽到米其林綠星名店，揭曉網友熱議的十大蔬食、素食連鎖品牌，精緻港點或創意西餐通通有，快來朝聖。

社畜午餐救星！FRIDAYS推290元優惠菜單 8道經典主餐附湯飲料超划算

面對「中午吃什麼」這道上班族每日難題，美式餐廳龍頭 TGI FRIDAYS 瞄準龐大的「社畜商機」，於 2026 年開春...

不用靠櫃搭捷運通勤也能試香 在社群引起討論的自動香水機

保持好氣味，是當下時髦男女的基本禮儀，香氛體驗品牌TRICENT推出「TRICENT香氛互動體驗機」，進駐台北捷運五大站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。