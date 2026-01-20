店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高雄鳳山一間老字號便當店傳出食安糾紛倒店，引發熱議，一名消費者在社群平台發文，還原去年11月中旬至該店消費經過，指當晚至該店用餐疑似喝到「漂白水湯」，返家後喉嚨劇痛、口腔不適，直覺湯品有問題，但店家認為缺乏直接證明，870元醫藥費協商破局。衛生局今天前往便當店稽查撲空，店家張貼公告歇業，聯繫業者釐清中，依食安法查辦。

該名消費者在Threads貼文，表示是這家便當老顧客，常到便當店用餐，即使身邊朋友都嫌棄衛生不好，不陪她去吃，就連帶另一半去吃，還有一隻大蟲在菜裡，她依然不離不棄。

原PO說，事發當天她獨自前往用餐，湯品氣味與過往不同，帶有刺鼻感，當下未再續喝，返家後喉嚨開始疼痛，形容不適感像被割傷，隔日到醫院掛急診，也看過耳鼻喉科、牙科，陸續被診斷出口腔黏膜異常、牙齦紅腫、吞嚥困難等狀況。

事後私訊店家反映，店家第一時間表達關心，並表示當天未接獲其他顧客反映類似狀況，也請消費者先行就醫，後續就醫藥費用往返溝通，最後消費者提出醫藥費合計約870元，希望由店家協助分擔。

消費者表示，原本店家承諾願意協助醫藥費，要求提供診斷證明，並將網路貼文刪除，將收據與診斷資料提供給店家，卻沒下文。

店家在對話中強調，應先釐清用餐造成損傷的證明，透過第三方居中協調確認責任歸屬，並提及若每位顧客皆因不適要求醫藥費，對店家而言也有顧慮。

協調陷入僵局，令消費者無奈說，原希望店家自行改善食安，沒向衛生單位檢舉，後來得知便當店停止營業，還被虧她搞垮了30年老店。

貼文曝光後，引來老鳳山人留言力挺，直指「這家口味不錯、衛生真的一言難盡」、「10年以上沒去吃過，衛生爛到有剩」、「品質愈來愈差」；也有人不捨「收掉有點難過，畢竟真的好吃」。

對這起食安糾紛，衛生局說明，未接獲醫院通報、也未接獲民眾陳情，經查，民眾反映案發時間為去年11月中旬，同年12月底，業者於臉書公告停止營業，今天派員查察現場確已無營業，並張貼歇業公告，針對民眾反映事項正聯繫業者確認釐清，最終查察結果，將依食品安全衛生法規辦理。