星宇航空3月底開航台中熊本航線 每週3班

中央社／ 台北20日電

鎖定日本旅遊市場，星宇航空今天宣布，今年3月31日將開航「台中—熊本」航線，將以A321neo機型執飛，規劃每週3班。

根據交通部觀光署統計，去年1到11月出國人次為1738萬0239人次，其中有35%的旅客是赴日本旅遊。

星宇航空今天發布新聞稿宣布，3月31日將開航台中—熊本航線，這也是中台灣唯一直飛熊本的定期航班，此條航線將以A321neo機型執飛，規劃每週3班。

星宇航空執行長翟健華表示，熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源，無論前往歷史悠久的熊本城、壯麗的阿蘇山與溫泉、或是延伸規劃前往兼具療癒與人文風情的湯布院與金鱗湖，皆十分便利，適合作為探索九州的起點，熊本也是日本半導體產業重鎮，與台中科學園區有穩定的商務往來。

星宇航空表示，目前從台中出發的航點包含神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日將開航宮古島、3月30日又將開航東京，未來將持續依旅客需求拓展更多航線。

另外，台灣虎航在去年開航高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩等3航線，拓展中南部旅日市場；日本越洋航空在2月將開航台北-沖繩航線，布局台日市場。

