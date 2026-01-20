快訊

社畜午餐救星！FRIDAYS推290元優惠菜單 8道經典主餐附湯飲料超划算

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
TGI FRIDAYS推出全新商業午餐選擇，優惠低價只要290元起。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS推出全新商業午餐選擇，優惠低價只要290元起。圖／開展餐飲集團提供

面對「中午吃什麼」這道上班族每日難題，美式餐廳龍頭 TGI FRIDAYS 瞄準龐大的「社畜商機」，於 2026 年開春之際正式宣布商業午餐全面改版，精選多款人氣料理搭配今日湯品或花園沙拉與自選飲品，其中更有8道經典主餐只要290元，積極搶攻午餐市場。

本次升級以「高CP值、快速、有品質」為核心，一口氣推出多達13種主餐選擇，不僅包含熱銷多年的經典菜色，更有3款全新研發的料理同步亮相。最令小資族驚喜的是，其中 8 道主餐定價僅需290元，且均附贈今日湯品或花園沙拉，搭配可續杯的自選飲品，讓平日午餐也能享有滿滿的儀式感。

在這次 290 元的超值名單中，集結了清爽的炭烤雞肉凱薩沙拉、分量感十足的 5 盎司起司漢堡，以及深受饕客喜愛的香辣泰國雞肉麵與香酥魚塔可等，讓消費者每天都能更換口味。

此外，TGI FRIDAYS同步推出3款全新料理，同樣以300元有找的價格回饋大眾。包含香氣濃郁、層次分明的特製青醬羅勒雞肉麵，特調青醬搭配嫩煎雞肉，層次豐富又不失飽足感；以及充滿異國風情的特製南洋鮮蝦義大利麵，融合香料與海鮮鮮甜，開胃又美味。同時針對逐漸趨於主流的「飲食控制」風潮，TGI FRIDAYS也帶來義式嫩雞香檸沙拉，以香檸風味平衡口感，清新不油膩，特別適合午後仍需高度專注的上班族，轉換身心節奏。

除了低價新品，針對想要在午間「奢華充電」的族群，品牌亦將多款經典人氣餐點納入午餐「饗滿足」限時優惠。像是深受喜愛的帕瑪森雞肉酥餅，特價310元；蔬菜藜麥碗自2025年夏季登場以來買氣居高不下，還能加價升級成炭烤雞肉、炭烤鮮蝦藜麥碗，在兼顧飽足感與均衡飲食的同時，也能以午餐限定價格輕鬆入手；此外，蒜香鮮蔬義大利麵、費特希尼雞肉鮮蝦義大利麵，以及份量十足的加勒比海鮮飯，也列入優惠清單。

TGI FRIDAYS 表示，透過降低價格門檻並豐富菜單組合，品牌希望不只是聚會慶祝的首選，更能深入消費者的日常午餐，讓上班族暫時遠離辦公室的緊繃節奏，用美味為下半天補足能量。

不用靠櫃搭捷運通勤也能試香 在社群引起討論的自動香水機

保持好氣味，是當下時髦男女的基本禮儀，香氛體驗品牌TRICENT推出「TRICENT香氛互動體驗機」，進駐台北捷運五大站...

全球限量！山下智久設計監製的MEXICO 66鞋款 出自鬼塚虎鳥取創新工廠

Onitsuka Tiger鬼塚虎今年在品牌創辦人鬼塚喜八郎(Kihachiro Onitsuka)的出生地—鳥取縣，正...

迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意

今年西洋情人節比農曆年還早到來，以鑽石車工聞名的美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire特地針對浪漫佳節臻選 CO...

全新風格的香奈兒！2026春夏前導系列上市 為三月新篇章暖身

香奈兒（CHANEL）2026春夏前導系列已經於上周上市，為即將於三月即將全面登場的全新香奈兒新篇章暖身。從這次前導系列...

《絕地反擊》當榮耀成為枷鎖 勇敢揮拳擊碎那段以愛為名的牢籠

《絕地反擊》並非是一部單純談拳擊勝負的運動電影，它真正關心的其實是「身分」與「權力」如何在親密關係中慢慢失衡。 電影以女拳擊手克里斯蒂的成名歷程為表層敘事，底下卻交織著她作為女同志在保守家庭中的

