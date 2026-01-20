黑白大廚掀無肉風潮！全台蔬食、素食連鎖餐廳TOP 10

台灣素食實力享譽全球！

根據2026年初最新報導，台灣強勢被英國純素協會（The Vegan Society）評選為「2026全球必去蔬食國家」第2名，成為國際認證的蔬食天堂。而這股「無肉風潮」，近期更隨著Netflix韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》第二季的熱播進入大眾視野。

節目中，頂著「韓國頭號寺剎飲食名匠」光環登場的參賽者善財法師，以「減法美學」震撼全場。她僅用極少的調味，在沒有肉類油脂與蔥蒜爆香的限制下，端出一道道讓評審驚嘆不已的精緻料理，更讓螢幕前的觀眾對「素食竟能如此美味」感到好奇，紛紛在社群上加入復刻行列。

看完節目，你是否也想讓味蕾回歸純淨，體驗一場驚艷的蔬食饗宴？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/1/6～2026/1/5）網友熱議的「全台十大連鎖蔬食、素食餐廳」，從米其林綠星名店到高CP值的吃到飽霸主，快來看看哪一間是你的必吃首選！

No.10 祥和蔬食料理

素食只能清淡無味嗎？2005年創立的「祥和蔬食料理」徹底打破刻板印象。作為全台首家主打「川式料理」的蔬食餐廳，主廚避用五辛，改以花椒、乾辣椒精準還原「麻辣鮮香」靈魂，使其成為《米其林指南》登台以來，唯一連續8年（2018至2025）蟬聯「必比登推介」的蔬食霸主。

回顧近一年的聲量波動，6月曾因「九層塔」農藥超標引發關注。對此，店家迅速更換供應商並導入每日自測，堅持「浸泡10分鐘、流水清洗15至20分鐘」的高規流程。嚴謹的食安把關成功挽回信心，8月「必比登推介」榜單揭曉後再度創下聲量高點。目前台北鎮江、慶城兩店風格各異，皆是老饕口袋名單。網友盛讚：「乾燒肥腸入味又香」、「名不虛傳的好吃」，連葷食者也直呼：「不是吃素也會想再來」、「第二次來訪依舊驚艷」。

No.9 PRESERVE

蔬食龍頭Miacucina旗下最新力作、被網友戲稱為「酪梨富翁」的PRESERVE，以純白通透的「城市綠洲」美學席捲社群版面。品牌寓意「保存」食材初心，將精緻蔬食與質感早午餐完美結合。近期展店節奏勢如破竹，從台北大巨蛋、南港LaLaport一路插旗至林口三井與台南新光，每間門市開幕都吸引大批網紅朝聖打卡，強勢帶動討論聲量。

餐點方面，最吸睛的莫過於「酪梨漢堡」，豪邁使用整顆新鮮酪梨入菜，視覺與口感皆是大滿足！此外，還有濃郁的「起司漢堡黑咖哩蛋蓋飯」與「罪惡薯條」，豐富層次徹底顛覆大眾對素食的想像。許多網友大力推薦：「北非蛋、加州卷必點」、「假日早午餐的清爽首選」、「好吃到朋友以為是葷素店的蔬食店，酪梨控大推」，成為年輕族群與肉食主義者最無痛轉型的蔬食新地標。

No.8 得來素蔬食早午餐

素食者的早餐救星來了！2007年從一台30萬餐車起家的「得來素」，創辦人誓言解決素食早餐選擇匱乏的痛點，如今已發展成遍布全台的連鎖加盟霸主。讓近一年聲量一飛沖天的關鍵，全靠這隻「咔脆Ｇ腿」，上市不到一年便創下突破30萬隻的驚人銷量。有別於市面常見的豆製品素肉，得來素嚴選鮮甜多汁的杏鮑菇，裹上玉米粉高溫酥炸。外皮金黃酥脆、內裡彈牙多汁的口感，在各大食品展與線上團購掀起搶購風潮，被網友譽為「口感紮實味美，特別有咀嚼感」、「炸皮完全不輸炸雞，且菇味濃郁沒有奇妙素味」。

除了明星商品，店內「中西合併」的多元菜單也是一大亮點，從台式麵線糊到西式馬芬堡應有盡有。網友紛紛給予高度評價：「種類超多元，夏天還有涼麵」、「火腿瑪芬堡像極了麥當勞早餐」、「熱狗真心覺得跟葷的沒兩樣」。

No.7 滴水坊

「滴水之恩，湧泉以報」，這不僅是品牌名稱的由來，更是佛光山開山祖師星雲大師創辦「滴水坊」的核心精神。與其說是餐廳，這裡更像是一處充滿禪意的心靈休憩所。遍布全球如紐約、巴黎及台灣各地的滴水坊，秉持「以食布教」與「給人歡喜」的初衷，多由志工與法師共同營運，以平實甚至隨緣的價格，提供撫慰身心的素食料理。

聲量高點出現在今年1月，佛光山平安燈會盛大登場，吸引無數信眾與遊客朝聖，滴水坊自然成為賞燈之餘的最佳美味中繼站，網路上討論度瞬間飆升。儘管是寺院料理，美味程度卻令人驚艷；店內招牌「佛光麵」以豆漿熬煮清甜湯底，溫潤滋味常賣到缺貨；「花生豆腐」則以綿密濃郁的豆香征服不少老饕味蕾。網友紛紛激推其他美食：「金沙炸蔬菜外酥內嫩，完全停不下來」、「炸杏鮑菇排厚實多汁，非常有水準」、「全台滴水坊都是佛心價又好吃」。

No.6 不葷主義茶餐廳

被網友封為「蔬食界鼎泰豐」的「不葷主義茶餐廳」，絕對是近年最潮的蔬食指標。隸屬瓦庫集團，店面以純白簡約的現代裝潢吸睛，將川、浙菜系與精緻港點完美融合，致力於讓吃素變成一件很時尚的事。2025年，品牌強勢奪下「台中鍋烤節」蔬食組冠軍，實力備受認可。目前台中公益店與台北南京店皆是著名的「預約困難店」，更頻頻被點名為「台北素食界的天花板」。

這裡最大的魅力在於「以假亂真」的精湛手藝，招牌「鮮菇燜烤麩」吸飽甜鹹醬汁，軟嫩Q彈；粒粒分明的「松露炒飯」與蛋香濃郁的「淡淡的幸福」更是桌桌必點。許多非素食者造訪後驚艷不已，紛紛表示：「跟葷食差異不大，非常適合葷素朋友聚餐」。鐵粉更激推：「之前吃過台中店就朝思暮想」、「宮保雞丁、紅油抄手必點」、「蘿蔔絲餅推爆，絕對必吃」。

No.5 蔬軾創意料理

優格也能做成頂級蔬食？由知名品牌「雪坊優格」跨界打造的「蔬軾創意料理」，取名自北宋美食家蘇軾，主打無國界創意料理與原型食物，堅持不使用加工素料。其深厚的烹飪底蘊，更在2025年《綠·蔬食評鑑指南》中榮獲「二星級餐廳」殊榮，被譽為蔬食界的資優生。

這裡最讓人驚豔的，是將「精品優格」巧妙融入鹹食的創意。像是招牌前菜「蒜味青豆優格慕斯印度小脆球」，咬下瞬間微酸慕斯在口中爆發，層次豐富；主食「乾鍋花菜臭豆腐手工麵」則完美結合中式香辣與臭豆腐的濃郁，成為桌桌必點的人氣王。餐後再來一份招牌優格冰淇淋，是其他餐廳無法複製的完美收尾。憑藉雙北三家分店在Google評論維持4.8至4.9分的極高評價，近期因網紅推薦聲量暴漲，饕客盛讚：「小脆球外皮酥脆，酸甜開胃」、「千層生魚塔塔竟能呈現生魚片的鮮感」、「擺盤精緻，將蔬食創意發揮到極致」。

No.4 養心茶樓

提到台北蔬食港點的霸主，創立於2013年的「養心茶樓」絕對是無法撼動的經典。作為台北首家結合「五星級港點」與「全蔬食」的餐廳，匯集五星級飯店大廚，堅持少油少鹽，用精湛手藝將在地食材化為神奇。招牌「蘿蔔絲酥餅」外皮千層酥脆、內餡鮮甜多汁；「乾炒牛河」大火快炒出的鑊氣更讓無數肉食者折服。

除了堅守經典美味，養心茶樓更積極發展科技創新！2025年10月，品牌推出全台首創「AI智慧語音點餐系統」，顧客只需掃描QR Code「動口不動手」，就能透過高達90％辨識度的AI助手「小羊咩」完成點餐。這項貼心設計不僅解決了長輩不擅長滑手機的痛點，更大幅提升用餐效率與趣味性。無論平日假日總是座無虛席，網友一致盛讚：「蘿蔔絲餅層層酥脆，必點」、「平日午餐人潮超乎想像」、「翡翠炒飯粒粒分明，每一口都有鍋氣」。

No.3 陽明春天

連續5年（2021至2025）摘下「米其林綠星」榮耀的「陽明春天」，早已是台灣高端蔬食的代名詞。創辦人陳健宏當年毅然收掉高營收葷食餐廳，專心推廣蔬食文創。這份近乎頑固的堅持，如今不僅在士林打造出1700坪的禪意餐飲園區，更成功打破頂級餐飲的高牆，展現驚人的跨界爆發力。

陽明春天的野心不止於餐廳，更致力於讓「星級蔬食」無所不在。品牌攜手中華航空推出「空中旅人」機上餐，讓旅客在三萬英呎高空也能品嚐純淨美味；同時進軍7-ELEVEN「天素地蔬」專區，推出塔香杏鮑菇紅麴飯等聯名鮮食，讓上班族在巷口就能輕鬆享用米其林等級的料理。今年8月，陽明春天毫無懸念再次蟬聯米其林綠星，聲量隨之飆高。網友對於其料理給予高度肯定，紛紛大推：「素食屆好吃第一名」、「雖然有點貴，但是真材實料又好吃，果昔超級好喝」、「好棒的素食餐廳。能夠蟬聯米其林綠星多年，料理真的是色香味俱全」、「標榜健康和講究食材的精緻料理」。

No.2 小小樹食

說到全台最時髦的蔬食品牌，非「小小樹食」莫屬。創辦人劉千瑞以此品牌推廣「一週兩次蔬食」的彈性飲食理念，打破傳統素食的宗教感與沉悶印象，打造出宛如歐美Bistro般的時尚空間。今年8月，大安店再度蟬聯《台灣米其林指南2025》綠星與必比登推介雙殊榮，穩坐話題霸主地位。

「破除大家對蔬食的第一印象」是品牌的研發初衷，在小小樹食裡，蔬食可以是披薩、蛋糕甚至麻辣火鍋。小小樹食堅持嚴選在地食材，將看似兩極的組合化為豐富滋味，致力於「讓顧客沒發覺自己吃的是蔬食」。像是招牌「紅油皮蛋豆腐餃」結合川菜靈感，外皮軟嫩、內餡綿密，香麻不嗆辣的紅油滋味讓人一試成癮；改良自歐美健康餐的「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」更是兼具顏值與營養的打卡神器。除了主食，許多網友也發現這裡的甜點水準高得驚人，紛紛敲碗：「拜託開一家甜點店」、「以前法吐夠好吃，現在還有草莓法吐我瘋掉」、「草莓泡芙連沒吃素的朋友都驚呼連連」。

No.1 果然匯

毫無懸念，奪下年度聲量冠軍的，正是被譽為「台灣蔬食Buffet天花板」的果然匯。隸屬饗賓餐旅集團，品牌堅持不使用化學素料，嚴選在地食材展現多國料理創意，匯集百道中、日、義、法式佳餚，是無數葷食者轉身「愛上吃素」的第一站。

讓近一年社群聲量徹底沸騰的關鍵，莫過於睽違一年多，品牌終於強勢回歸台北市中心！去年底正式插旗新光三越台北站前店，打造充滿蕨類與藤蔓的「城市綠洲」風格，彷彿置身溫室用餐。新店更獨家推出7道限定料理，從刀工精湛的「菊花豆腐」到酥脆誘人的「泰式椒麻酥排」，開幕消息一出，訂位電話瞬間被打爆。除了經典必吃的「香煎猴頭菇」厚實多汁如牛排外，現煮區的「川香紅燒牛若麵」更是驚艷全場，濃郁湯頭搭配Q彈麵條，完全顛覆素食清淡的想像。網友激動留言：「素的牛若麵太驚艷，真的很好吃」、「不用跑板橋這麼遠了」、「吃來吃去還是果然匯最強」、「希望能夠來台中展店」。

＃素食、蔬食到底差在哪？

看完十大熱門餐廳，你是否也常搞混「素食 (Vegetarian)」和「蔬食 (Vegan)」呢？雖然中文常混用，但根據臺北市立聯合醫院仁愛院區的資訊，兩者從餐盤到生活態度其實大不相同喔！

1. 吃的範圍不一樣

素食：重點在於「不吃肉」（含家禽、海鮮），但依照個人習慣或宗教類別（如蛋奶素），是可以攝取蛋類與奶製品的。

蔬食：採取「完全植物性飲食」。嚴格拒絕所有動物來源，包括肉、魚、蛋、奶，連「蜂蜜」都不食用。

2. 核心動機不同

素食：出發點多源於宗教信仰（如不殺生）、個人健康管理或文化習慣。

蔬食：更強調動物權利與環境永續，選擇不使用動物產品，旨在最大程度減少對動物的傷害與剝削。

3. 生活風格的差異

素食：主要體現在「飲食選擇」上的改變，其他生活用品較無嚴格限制。

蔬食：是一種全方位的生活態度。除了不吃動物，蔬食者在生活中也會避免使用皮革、羊毛、絲綢，以及任何涉及動物實驗的產品（如美妝品）。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月6日至2026年1月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

