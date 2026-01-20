不用靠櫃搭捷運通勤也能試香 在社群引起討論的自動香水機

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
透過觸控螢幕操作，可依照個人喜好瀏覽香氛資訊、選擇想體驗的香氣，採掃碼付費。圖／TRICENT提供
保持好氣味，是當下時髦男女的基本禮儀，香氛體驗品牌TRICENT推出「TRICENT香氛互動體驗機」，進駐台北捷運五大站點，出門或約會忘了噴香水，也能立即補香，做好氣味管理，推出後更在社群掀起討論話題。

TRICENT香氛互動體驗機目前每台最多可容納9款香水，會定期更新與更換。透過觸控螢幕操作，使用者可依照個人喜好瀏覽香氛資訊、選擇想體驗的香氣，掃碼付費後（每次價格為10元～50元的銅板價），香氛會噴灑於手腕或想要持香的位置。讓使用者不用感受到專櫃試香的壓力，還能隨時補充身上香氣。

這樣的設計，也回應許多消費者對「不想被推銷、只想靜靜選香」的需求，推出後也被形容是「對I人友善、量身打造的選香日常」。

TRICENT創辦人暨執行長顏鴻傑（Jeffry）表示，觀察到現代人愈來愈重視香氣所帶來的自我價值與情緒感受，但傳統香氛專櫃容易讓人感到壓力或距離感，因此希望打造一個低門檻、可隨時遇見的香氛體驗空間，讓選香回歸直覺。「香氛不只是氣味，而是一種生活態度。我們希望每個人都能在日常中輕鬆探索香氣，專注感受真正喜歡的是什麼。」

目前TRICENT香氛體驗機，除了可體驗CREED、Le Labo、潘海利根等精品香，TRICENT指出，所有國際品牌香水品牌都經由授權經銷代理商購入，另外，平台整合多個台灣原創品牌，包括保養品牌美珂媞歐McCTILL、香氛品牌JD Scent 時氛等，未來也將引進多款國際經典香氣，讓香氣探索自然融入通勤、工作與休閒時刻。

TRICENT香氛互動體驗機首波進駐台北捷運五大站點，包括民權西路站、台北車站、東門站、中正紀念堂站與國父紀念館站，讓通勤族在日常移動中，也能補充香氛、帶來的舒適能量。即日起至2月14日，民眾可透過「台北捷運GO」APP以捷運點數兌換一次免費的TRICENT香氛體驗

透過觸控螢幕操作，使用者可依照個人喜好瀏覽香氛資訊、選擇想體驗的香氣。圖／TRICENT提供
TRICENT香氛互動體驗機進駐台北捷運五大站點，出門忘了噴香水，也能立即補香。圖／TRICENT提供
