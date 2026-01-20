快訊

強烈冷氣團籠罩濕冷到周五…這2天最凍 高山有局部降雪機會

iOS 26新增9個全新Emoji！「扭曲臉」最好用 還有多毛生物、虎鯨入列

蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎

全球限量！山下智久設計監製的MEXICO 66鞋款 出自鬼塚虎鳥取創新工廠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本男星山下智久自擔綱設計監製的「MEXICO 66 NM L9™」，是在Onitsuka Innovative Factory生產的原創鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
日本男星山下智久自擔綱設計監製的「MEXICO 66 NM L9™」，是在Onitsuka Innovative Factory生產的原創鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎今年在品牌創辦人鬼塚喜八郎(Kihachiro Onitsuka)的出生地—鳥取縣，正式啟用首座品牌專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠」。

鬼塚虎指出，這座全新設施將「材料研發、設計構思、成品生產」完整製程整合於同一場域。未來，此基地不僅是生產中心，更將轉型為文化樞紐，向全球傳遞Onitsuka Tiger鬼塚虎的的「日本職人精神」。

同時，該基地將與品牌位於義大利的國際創意總部「米蘭設計中心」，以及深耕尖端運動科技研發的「亞瑟士運動工學研究所(ISS)」保持緊密戰略協作。

全新工廠的啟用將大幅強化高附加價值鞋履的產能，其中包括象徵品牌工藝的「NIPPON MADE」系列，以及高端正裝「THE ONITSUKA」系列。此外，該廠也代表著品牌首度跨足皮革包款製造，正式將品牌的設計版圖由鞋履延伸至精品皮件。

另同步公開知名日本男星山下智久親自擔綱設計監製的鞋款「MEXICO 66 NM L9™」，也是在Onitsuka Innovative Factory生產的原創鞋款。

山下智久監製的鞋款，以「日本工藝(Japanese Craftsmanship)」為核心主題，其調色設計靈感源自鳥取縣著名的自然景觀—鳥取沙丘。鞋身採用精選麂皮皮革，皮革紋理散發出洗練的熟成魅力。全球限量1,000雙，定價310歐元，約新台幣11,368元，預計於3月正式發售。

Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠，將材料研發、設計構思、成品生產完整製程整合於同一場域。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠，將材料研發、設計構思、成品生產完整製程整合於同一場域。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎 x 山下智久原創設計鞋款，全球限量1,000雙，定價310歐元，預計於3月正式發售。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎 x 山下智久原創設計鞋款，全球限量1,000雙，定價310歐元，預計於3月正式發售。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger象徵品牌工藝的「NIPPON MADE」系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger象徵品牌工藝的「NIPPON MADE」系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎年在品牌創辦人鬼塚喜八郎的出生地鳥取縣，正式啟用首座品牌專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠」。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎年在品牌創辦人鬼塚喜八郎的出生地鳥取縣，正式啟用首座品牌專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠」。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 設計 日本

延伸閱讀

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

山下智久聯手法國女星 揭「世界最偉大葡萄酒起源」

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

影／火太大！台南金屬拋光工廠延燒隔壁工廠 消防討救兵90分鐘撲滅

相關新聞

全球限量！山下智久設計監製的MEXICO 66鞋款 出自鬼塚虎鳥取創新工廠

Onitsuka Tiger鬼塚虎今年在品牌創辦人鬼塚喜八郎(Kihachiro Onitsuka)的出生地—鳥取縣，正...

迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意

今年西洋情人節比農曆年還早到來，以鑽石車工聞名的美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire特地針對浪漫佳節臻選 CO...

全新風格的香奈兒！2026春夏前導系列上市 為三月新篇章暖身

香奈兒（CHANEL）2026春夏前導系列已經於上周上市，為即將於三月即將全面登場的全新香奈兒新篇章暖身。從這次前導系列...

《絕地反擊》當榮耀成為枷鎖 勇敢揮拳擊碎那段以愛為名的牢籠

《絕地反擊》並非是一部單純談拳擊勝負的運動電影，它真正關心的其實是「身分」與「權力」如何在親密關係中慢慢失衡。 電影以女拳擊手克里斯蒂的成名歷程為表層敘事，底下卻交織著她作為女同志在保守家庭中的

適用文化幣必看藝文清單出爐 百元青春票看展限量優惠！

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現強烈又獨特的色彩美學。本次展覽中，還有一個令人驚喜的小彩蛋，蜷川實花曾於半年前展覽籌備期間秘密造訪台北，深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材，仔細觀察《生命的呼吸》投射在水箱的影像作品，能發現台北街景、寺廟與巷弄的蹤影。

後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性

真實、人工、虛擬的界線越來越為模糊，在AI運用開始逐漸加速的當代，你如何知道眼前所前的文字、影像並非來自人工智慧？Pra...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。