全球限量！山下智久設計監製的MEXICO 66鞋款 出自鬼塚虎鳥取創新工廠

Onitsuka Tiger鬼塚虎今年在品牌創辦人鬼塚喜八郎(Kihachiro Onitsuka)的出生地—鳥取縣，正式啟用首座品牌專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠」。

鬼塚虎指出，這座全新設施將「材料研發、設計構思、成品生產」完整製程整合於同一場域。未來，此基地不僅是生產中心，更將轉型為文化樞紐，向全球傳遞Onitsuka Tiger鬼塚虎的的「日本職人精神」。

同時，該基地將與品牌位於義大利的國際創意總部「米蘭設計中心」，以及深耕尖端運動科技研發的「亞瑟士運動工學研究所(ISS)」保持緊密戰略協作。

全新工廠的啟用將大幅強化高附加價值鞋履的產能，其中包括象徵品牌工藝的「NIPPON MADE」系列，以及高端正裝「THE ONITSUKA」系列。此外，該廠也代表著品牌首度跨足皮革包款製造，正式將品牌的設計版圖由鞋履延伸至精品皮件。

另同步公開知名日本男星山下智久親自擔綱設計監製的鞋款「MEXICO 66 NM L9™」，也是在Onitsuka Innovative Factory生產的原創鞋款。

山下智久監製的鞋款，以「日本工藝(Japanese Craftsmanship)」為核心主題，其調色設計靈感源自鳥取縣著名的自然景觀—鳥取沙丘。鞋身採用精選麂皮皮革，皮革紋理散發出洗練的熟成魅力。全球限量1,000雙，定價310歐元，約新台幣11,368元，預計於3月正式發售。 Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠，將材料研發、設計構思、成品生產完整製程整合於同一場域。圖／Onitsuka Tiger提供 Onitsuka Tiger鬼塚虎 x 山下智久原創設計鞋款，全球限量1,000雙，定價310歐元，預計於3月正式發售。圖／Onitsuka Tiger提供 Onitsuka Tiger象徵品牌工藝的「NIPPON MADE」系列。圖／Onitsuka Tiger提供 Onitsuka Tiger鬼塚虎年在品牌創辦人鬼塚喜八郎的出生地鳥取縣，正式啟用首座品牌專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠」。圖／Onitsuka Tiger提供