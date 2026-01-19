中友藝術季雙重大秀重磅登場 攜手公益圓夢歡笑迎新年

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「2026中友藝術季」將於農曆年後盛大登場，今年特別策劃「雙主題大秀」。記者宋健生/攝影
「2026中友藝術季」將於農曆年後盛大登場，今年特別策劃「雙主題大秀」。記者宋健生/攝影

中友百貨每年開春最受期待的藝文盛事「中友藝術季」，2026年將於農曆年後盛大登場。今年特別策劃「雙主題大秀」，集結全台最受歡迎的漫才喜劇與深受年輕世代喜愛的動漫音樂演出，於228連假一連三天在中友百貨C棟13樓國際大廳熱鬧開演，堪稱中部地區農曆年間不容錯過的藝文演出。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友藝術季多年來深耕推廣表演藝術，開幕至今已舉辦過超過30次演出、近10萬人次觀看，已培養出許多每年農曆年後固定到中友百貨欣賞演出的忠實觀眾。

今年活動以雙主題形式呈現，希望透過歡笑與音樂，為2026年揭開充滿活力的序幕，同時也持續實踐企業社會責任，邀請民眾一同以行動支持藝術、關懷社會。

首波主題邀請超人氣漫才喜劇《面白大丈夫》登台演出，該節目已連續5年榮登OPENTIX兩廳院年度熱銷榜，累積無數死忠粉絲。

此次演出由董軒、耿賢、阿量、木森四位人氣演員輪番上陣，透過漫才段子、情境短劇，以及現場互動，帶來笑點密集、節奏明快的爆笑演出，為新的一年注入滿滿歡樂能量。

另一主題則由第5度與中友百貨合作的「風動室內樂團」登場，精心為中部觀眾打造熱血動漫音樂饗宴。演出曲目橫跨多部高人氣的動畫作品，包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《名偵探柯南》、《鍊鋸人》等經典神曲。

還有備受期待的動畫電影《動物方城市2》、《獵魔女團》精選配樂，透過室內樂形式重新詮釋，帶領觀眾沉浸在熟悉又震撼的動畫音樂世界。

此外，中友藝術季持續結合藝文與公益，今年特別將售出票券總收入的10%，捐贈予南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，支持偏鄉音樂教育，讓藝術的力量延續到更多角落。

2026中友藝術季演出日期為228連假期間，三天共規劃五場次，讓民眾可以彈性選擇觀賞場次。售票將於1月22日起，於中友百貨B棟13樓贈獎中心及年代售票系統同步開賣。

簡聰政表示，自1月24日起，持中友APP於百貨店內當日累積消費滿5,000元，即可兌換票券2張，以此類推。每日每ID限兌4張，數量有限，贈完為止。而現金購票票價為單人票580元，另推出雙人套票1,000元(約86折，限同場次)。

表演藝術 動畫

