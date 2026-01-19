迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意

今年西洋情人節比農曆年還早到來，以鑽石車工聞名的美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire特地針對浪漫佳節臻選 COPLEY 和 INSIDE/OUT 系列的經典款推出兩款套裝：取材自現代建築的COPLEY帶來全新推出的情侶手鐲，閃耀的密鑲鑽石成為動人愛情的見證；INSIDE/OUT則為女性打造多款生活日常穿搭的鑽石設計，包括雋永迷人的 INSIDE/OUT 鑽石項鍊，充滿心思的設計是表達情意的首選。

台灣婚戒鑽飾品牌亞立詩（ALUXE）則為即將攜手共度一生的戀人推出My Ring Studio高端客製婚戒客製化服務，從鑽石選擇、戒身線條、比例搭配到細節刻印都能即時視覺化呈現，共提供超過 13,800 種鑽石與戒身組合，涵蓋多元鑽石形狀、克拉視覺效果、戒身寬度與設計風格，珠寶小白也能無痛打造專屬兩人的絕美婚戒。

丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）揭曉今年的HEARTS OF GEORG JENSEN年度心形項鍊，以鏤空的形式延續經典心形語彙，採用流線圈繞出愛的當代輪廓，提供18K黃金與純銀兩種材質選擇，均以拋光工藝處理呈現出液態金屬般的流動質感，鏤空結構引導光線穿行其間，使金屬光澤更顯精緻細膩。 HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度18K黃金項鍊，36,000元。圖／喬治傑生提供 HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度項鍊。圖／喬治傑生提供 Hearts On Fire COPLEY玫瑰金鑽石鎖骨鍊，108萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire COPLEY情人節精選套裝帶來全新推出的情侶手鐲。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire COPLEY玫瑰金密鑲鑽石耳環，78,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire COPLEY黃K金密鑲鑽石項鍊，91,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire以璀璨鑽光點亮愛意盛放的浪漫情人節。圖／Hearts On Fire提供 HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度純銀項鍊，6,900元。圖／喬治傑生提供