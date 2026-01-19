快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亞立詩My Ring Studio主鑽可自由選擇多種車工鑽石，即時設計不同切工與風格差異。圖／亞立詩提供
亞立詩My Ring Studio主鑽可自由選擇多種車工鑽石，即時設計不同切工與風格差異。圖／亞立詩提供

今年西洋情人節比農曆年還早到來，以鑽石車工聞名的美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire特地針對浪漫佳節臻選 COPLEY 和 INSIDE/OUT 系列的經典款推出兩款套裝：取材自現代建築的COPLEY帶來全新推出的情侶手鐲，閃耀的密鑲鑽石成為動人愛情的見證；INSIDE/OUT則為女性打造多款生活日常穿搭的鑽石設計，包括雋永迷人的 INSIDE/OUT 鑽石項鍊，充滿心思的設計是表達情意的首選。

台灣婚戒鑽飾品牌亞立詩（ALUXE）則為即將攜手共度一生的戀人推出My Ring Studio高端客製婚戒客製化服務，從鑽石選擇、戒身線條、比例搭配到細節刻印都能即時視覺化呈現，共提供超過 13,800 種鑽石與戒身組合，涵蓋多元鑽石形狀、克拉視覺效果、戒身寬度與設計風格，珠寶小白也能無痛打造專屬兩人的絕美婚戒。

丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）揭曉今年的HEARTS OF GEORG JENSEN年度心形項鍊，以鏤空的形式延續經典心形語彙，採用流線圈繞出愛的當代輪廓，提供18K黃金與純銀兩種材質選擇，均以拋光工藝處理呈現出液態金屬般的流動質感，鏤空結構引導光線穿行其間，使金屬光澤更顯精緻細膩。

HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度18K黃金項鍊，36,000元。圖／喬治傑生提供
HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度18K黃金項鍊，36,000元。圖／喬治傑生提供
HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度項鍊。圖／喬治傑生提供
HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度項鍊。圖／喬治傑生提供
Hearts On Fire COPLEY玫瑰金鑽石鎖骨鍊，108萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY玫瑰金鑽石鎖骨鍊，108萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY情人節精選套裝帶來全新推出的情侶手鐲。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY情人節精選套裝帶來全新推出的情侶手鐲。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY玫瑰金密鑲鑽石耳環，78,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY玫瑰金密鑲鑽石耳環，78,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY黃K金密鑲鑽石項鍊，91,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire COPLEY黃K金密鑲鑽石項鍊，91,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire以璀璨鑽光點亮愛意盛放的浪漫情人節。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire以璀璨鑽光點亮愛意盛放的浪漫情人節。圖／Hearts On Fire提供
HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度純銀項鍊，6,900元。圖／喬治傑生提供
HEARTS OF GEORG JENSEN系列2026年度純銀項鍊，6,900元。圖／喬治傑生提供

鑽石 設計師 品牌

延伸閱讀

人生最值得紀念的閃耀時刻 Harry Winston絢漪錦簇系列 浪漫相伴

喜迎新春 Chaumet亞太地區限定紅寶石項鍊 好運伴身邊

男團偶像大開深V秀MIKIMOTO珠寶 奔騰馬年限定款迎新春

逐漸不妙？《棕色塵埃2》官方收到外部警告 將修正多款造型表現

相關新聞

迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意

今年西洋情人節比農曆年還早到來，以鑽石車工聞名的美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire特地針對浪漫佳節臻選 CO...

全新風格的香奈兒！2026春夏前導系列上市 為三月新篇章暖身

香奈兒（CHANEL）2026春夏前導系列已經於上周上市，為即將於三月即將全面登場的全新香奈兒新篇章暖身。從這次前導系列...

《絕地反擊》當榮耀成為枷鎖 勇敢揮拳擊碎那段以愛為名的牢籠

《絕地反擊》並非是一部單純談拳擊勝負的運動電影，它真正關心的其實是「身分」與「權力」如何在親密關係中慢慢失衡。 電影以女拳擊手克里斯蒂的成名歷程為表層敘事，底下卻交織著她作為女同志在保守家庭中的

適用文化幣必看藝文清單出爐 百元青春票看展限量優惠！

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現強烈又獨特的色彩美學。本次展覽中，還有一個令人驚喜的小彩蛋，蜷川實花曾於半年前展覽籌備期間秘密造訪台北，深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材，仔細觀察《生命的呼吸》投射在水箱的影像作品，能發現台北街景、寺廟與巷弄的蹤影。

後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性

真實、人工、虛擬的界線越來越為模糊，在AI運用開始逐漸加速的當代，你如何知道眼前所前的文字、影像並非來自人工智慧？Pra...

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區栽種2萬棵櫻花樹，每年吸引大批遊客賞櫻，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。位於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。