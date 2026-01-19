迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意
今年西洋情人節比農曆年還早到來，以鑽石車工聞名的美國現代鑽石品牌 Hearts On Fire特地針對浪漫佳節臻選 COPLEY 和 INSIDE/OUT 系列的經典款推出兩款套裝：取材自現代建築的COPLEY帶來全新推出的情侶手鐲，閃耀的密鑲鑽石成為動人愛情的見證；INSIDE/OUT則為女性打造多款生活日常穿搭的鑽石設計，包括雋永迷人的 INSIDE/OUT 鑽石項鍊，充滿心思的設計是表達情意的首選。
台灣婚戒鑽飾品牌亞立詩（ALUXE）則為即將攜手共度一生的戀人推出My Ring Studio高端客製婚戒客製化服務，從鑽石選擇、戒身線條、比例搭配到細節刻印都能即時視覺化呈現，共提供超過 13,800 種鑽石與戒身組合，涵蓋多元鑽石形狀、克拉視覺效果、戒身寬度與設計風格，珠寶小白也能無痛打造專屬兩人的絕美婚戒。
丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）揭曉今年的HEARTS OF GEORG JENSEN年度心形項鍊，以鏤空的形式延續經典心形語彙，採用流線圈繞出愛的當代輪廓，提供18K黃金與純銀兩種材質選擇，均以拋光工藝處理呈現出液態金屬般的流動質感，鏤空結構引導光線穿行其間，使金屬光澤更顯精緻細膩。
