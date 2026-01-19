全新風格的香奈兒！2026春夏前導系列上市 為三月新篇章暖身

香奈兒（CHANEL）2026春夏前導系列已經於上周上市，為即將於三月即將全面登場的全新香奈兒新篇章暖身。從這次前導系列的單品可見，整體風格率性自在、且鼓勵穿著者自由靈活搭配，所展現的清新氣息，讓人自然而然地會想起嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Coco）透過著裝解放束縛、賦予女性自由的初衷。

香奈兒 2026 春夏前導系列，採用中性百搭的色調、以及充滿活力的舒適線條演繹現代必備單品，重新定義精緻且輕鬆的衣櫥必備。從品牌標誌性的黑色、白色與米色，延伸至柔和的灰色、酒紅色，以及淡黃色、綠松石色和薄荷色等粉彩色系。幾何與花卉印花為絲質、棉質、斜紋軟呢、柔韌皮革、喀什米爾，以及輕盈蕾絲等經典材質增添點綴，整體姿態既高雅又年輕，兼具活力與率性自在。

呼應嘉柏麗香奈兒鼓勵女性追求舒適自在的理念，整體服裝呈現自在流暢的輪廓，不僅能適應日夜不同場合，也讓穿著者在不同的場景變換中都能感到自信自在。運動風針織單品，向嘉柏麗香奈兒所構想的運動服飾致敬，搭配幾何鉛筆裙、睡衣風格套裝，以及寬鬆牛仔褲。不論是以協調或對比的方式混搭，巧玩層次變化與材質拼接，燈能輕鬆毫不費力的地展現優雅風格魅力。

品牌標誌性的元素如山茶花、雙 C 標誌等都以低調方式融入設計：一款牛仔褲上的「工具掛帶」形成雙 C 標誌，皮穿鍊化作束帶，山茶花則有時幻化為菊花。品牌最具代表性的經典之一辮織工藝，則裝飾於多款服飾輪廓，彰顯睡衣風格套裝、開襟衫與裙裝的線條，並在風衣邊緣透過對比色彩與材質，讓細節增添趣味。 米黑雙色繞踝雙C LOGO壓紋尖頭平底鞋。圖／香奈兒提供 針織單品向嘉柏麗香奈兒所構想的運動服飾致敬。圖／摘自香奈兒官方IG 套裝的外套經放寬裁短，更顯年輕活力。圖／摘自香奈兒官方IG 米色編織CHANEL 25包迷你款。圖／香奈兒提供 黑色飾以多彩花卉圖騰斜紋絲巾。圖／香奈兒提供 棕色鏤空CHANEL 25包款小型款。圖／香奈兒提供 金銀絲線花卉造型胸針。圖／香奈兒提供 香奈兒2026春夏前導系列的關鍵為率性自在、靈活搭配。圖／摘自香奈兒官方IG 經典菱格紋以印花方式重新演繹。圖／摘自香奈兒官方IG 棕白雙色麂皮與小牛皮運動鞋。圖／香奈兒提供 香奈兒2026春夏前導系列的關鍵為率性自在、靈活搭配。圖／摘自香奈兒官方IG 棕色菱格紋肩背包。圖／香奈兒提供 香奈兒2026春夏前導系列已經上市。圖／摘自香奈兒官方IG 斜紋軟呢套裝的輪廓更為流暢。圖／摘自香奈兒官方IG 淡綠色菱格紋迷你手提包。圖／香奈兒提供 黃色雙C LOGO粒紋皮革翻蓋肩背包迷你款。圖／香奈兒提供 香奈兒2026春夏前導系列已經上市。圖／摘自香奈兒官方IG 多彩條紋流浪包。圖／香奈兒提供