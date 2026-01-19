快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

《絕地反擊》當榮耀成為枷鎖 勇敢揮拳擊碎那段以愛為名的牢籠

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
圖／取自 車庫娛樂
圖／取自 車庫娛樂

《絕地反擊》並非是一部單純談拳擊勝負的運動電影，它真正關心的其實是「身分」與「權力」如何在親密關係中慢慢失衡。

電影以女拳擊手克里斯蒂的成名歷程為表層敘事，底下卻交織著她作為女同志在保守家庭中的壓抑，以及在婚姻與事業結合後，逐步落入控制與家庭暴力的過程。

拳擊場上的強悍，與私生活中的失語，形成整部片最強烈的對比。

前半段的節奏偏向傳統運動片路線，從被發掘天賦、訓練、比賽，到逐步累積名氣，該有的段落幾乎一樣不少...

圖／取自 車庫娛樂
圖／取自 車庫娛樂

拳擊場面的調度清楚、節奏明確，能看出角色一步步站上舞台，但這些段落更像是功能性存在，為後續人生轉折提供背景，而不是電影真正的重心。

隨著故事推進，鏡頭開始明顯轉向她與教練兼丈夫之間的關係。電影沒有用戲劇化的轉折來標記「變質」的時間點，而是透過日常細節慢慢堆疊控制感，例如生活選擇被接管、人際關係被切斷、情緒被反覆否定。

當暴力真正發生時，其實並不讓人意外，因為前面的鋪陳已經清楚指出。

《絕地反擊》最穩定的支撐點；席德妮史威尼的演出沒有刻意放大情緒，而是用肢體與眼神呈現角色在不同場域的差異，拳擊場上果斷、私下卻顯得遲疑。

圖／取自 車庫娛樂
圖／取自 車庫娛樂

班佛斯特則成功塑造一個讓人不安、卻不流於單一反派形象的角色，兩人對戲時的張力，是電影最有記憶點的部分。

《絕地反擊》最後留下的，並不是拳擊電影常見的勝負記憶，而是一段關於如何重新掌握人生的過程。電影讓拳擊、親密關係與創傷並排存在，彼此拉扯，沒有急著替克里斯蒂的選擇下結論，而是讓觀眾看見她如何在長時間被塑形與壓迫的過程中，一點一點地找回判斷與行動的能力，以及對自己人生的主控權。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

來一杯奶茶

追蹤

相關新聞

《絕地反擊》當榮耀成為枷鎖 勇敢揮拳擊碎那段以愛為名的牢籠

《絕地反擊》並非是一部單純談拳擊勝負的運動電影，它真正關心的其實是「身分」與「權力」如何在親密關係中慢慢失衡。 電影以女拳擊手克里斯蒂的成名歷程為表層敘事，底下卻交織著她作為女同志在保守家庭中的

適用文化幣必看藝文清單出爐 百元青春票看展限量優惠！

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現強烈又獨特的色彩美學。本次展覽中，還有一個令人驚喜的小彩蛋，蜷川實花曾於半年前展覽籌備期間秘密造訪台北，深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材，仔細觀察《生命的呼吸》投射在水箱的影像作品，能發現台北街景、寺廟與巷弄的蹤影。

後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性

真實、人工、虛擬的界線越來越為模糊，在AI運用開始逐漸加速的當代，你如何知道眼前所前的文字、影像並非來自人工智慧？Pra...

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區栽種2萬棵櫻花樹，每年吸引大批遊客賞櫻，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。位於...

還記得那年的排隊馬卡龍嗎？ Ladurée暌違10年重返台灣今起試營運

法國巴黎百年馬卡龍品牌Ladurée暌違10年重返台灣市場，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，推出「Lad...

每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板

超商咖啡再刷新想像！7-ELEVEN鎖定頂級黑金市場，旗下高端品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。