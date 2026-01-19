後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性
真實、人工、虛擬的界線越來越為模糊，在AI運用開始逐漸加速的當代，你如何知道眼前所前的文字、影像並非來自人工智慧？Prada近日發表了2026秋冬男裝，全系列再度由品牌創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同設計，以Before and Next為題，在精神與美學上訴諸「未經思考的本能反應」與「原始衝動」，嘗試抵抗AI與演算法的洪流，展現人類意志的非理性真實輸出。
本次大秀出席來賓包含亞洲多位明星包含泰星Win、韓星邊佑錫、許光漢，以及韓國女星Karina。本季男裝神似於姊妹品牌miu miu設計手法的變奏，由於miu miu常將女孩形塑為叛逆、仿舊風甚至融入陽剛化單品以創造中性印象，Prada 2026秋冬男裝則在義大利的簡約都會風中，摻雜以中性纖細，也當代、也懷舊。
像是翻領長風衣外套領片上刻意做舊的汗漬視覺（當然衣服是乾淨的），宛如女孩般的寬鬆白色背心展現更寬廣的背部面積與手臂線條；Prada愛用的拼接、錯視戲法再度上演，英式長風衣外套Trench Coat的領片內側拼接上深灰色格紋，又或是長風衣「加掛」了一層亮色系披肩或斗篷式片幅，成為一次色彩、結構與質地的三重疊加。
正式晚宴中常見的法式雙層袖口被予以改造，成為本季最高辨識度的設計手法。然而這些刻意拉出的袖口隨意而凌亂，僅有少數造型使用非典型的袖口，也將Bespoke降規為日常；外套比例多數被拉得更為修長，並加上緊身或貼身內搭，呈現了一種筆直、甚至帶點輕微壓迫感的輪廓，可視為Prada對男子印象的解構再造。
原本屬於高度實用導向配件的帽子更以或掛或縫的形式嫁接在外套夾克，除了「去功能化」的思維，此種設計手法也帶來哲學性的提問：帽子究竟是正要戴上、或正在落下？衣物的主人是在返家途中或正要出發？在難以思辨、沒有事實根據的模糊地帶，或正是AI時代，人類意志的真實展現。
