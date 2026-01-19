迎接超人力霸王降臨高雄 超商聯名商品杯塞、手環2月4日起上市
高雄冬日遊樂園主角揭曉，日本跨世代人氣 IP超人力霸王2月7日起在愛河灣登場。高市觀光局宣布，再度攜手全家便利商店在活動期間推出咖啡杯、造型杯塞及夜間亮燈手環等限量聯名商品，預計2月4日起點陸續上市，搶攻大小粉絲的心。
觀光局指出，全家便利商店連續3年響應冬日遊樂園活動，預計2月4日至3月3日推出杯身、杯塞及手環等系列商品。今年的Let's Café 、 Let's Tea專屬聯名杯身有2款，分別為「帥氣電影海報風格」及「超萌可愛Q版風格」。
「帥氣電影海報風格」是以浩瀚星河為背景，展現初代超人力霸王與超人力霸王迪卡經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景。「超萌可愛Q版風格」以童趣畫風呈現，初代與迪卡兩位超人力霸王與怪獸一同在高雄現身，呼應歡樂意象。
此外，限定款造型杯塞2月11日接力登場，共有初代超人力霸王與超人力霸王迪卡 Q 版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。
全家指出，2月4日起，全台凡購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 即可隨機獲得聯名杯款；「超人力霸王造型杯塞」預計2月11日登場，屆時凡購買任2杯咖啡或飲品，加價 59 元即可獲得，共2款隨機出貨，售完為止。
2月27日至3月3日元宵節之前，超商將推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，凡在店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得，拍拍登手環共2款設計，一樣是隨機出貨，數量有限、贈完為止。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言