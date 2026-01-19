迎接超人力霸王降臨高雄 超商聯名商品杯塞、手環2月4日起上市

高雄冬日遊樂園主角揭曉，日本跨世代人氣 IP超人力霸王2月7日起在愛河灣登場。高市觀光局宣布，再度攜手全家便利商店在活動期間推出咖啡杯、造型杯塞及夜間亮燈手環等限量聯名商品，預計2月4日起點陸續上市，搶攻大小粉絲的心。

觀光局指出，全家便利商店連續3年響應冬日遊樂園活動，預計2月4日至3月3日推出杯身、杯塞及手環等系列商品。今年的Let's Café 、 Let's Tea專屬聯名杯身有2款，分別為「帥氣電影海報風格」及「超萌可愛Q版風格」。

「帥氣電影海報風格」是以浩瀚星河為背景，展現初代超人力霸王與超人力霸王迪卡經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景。「超萌可愛Q版風格」以童趣畫風呈現，初代與迪卡兩位超人力霸王與怪獸一同在高雄現身，呼應歡樂意象。

此外，限定款造型杯塞2月11日接力登場，共有初代超人力霸王與超人力霸王迪卡 Q 版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。

全家指出，2月4日起，全台凡購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 即可隨機獲得聯名杯款；「超人力霸王造型杯塞」預計2月11日登場，屆時凡購買任2杯咖啡或飲品，加價 59 元即可獲得，共2款隨機出貨，售完為止。

2月27日至3月3日元宵節之前，超商將推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，凡在店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得，拍拍登手環共2款設計，一樣是隨機出貨，數量有限、贈完為止。 2月4日起在全家便利商店購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 可隨機獲得聯名杯，共有兩款設計。圖／高市觀光局提供 超人力霸王造型拍拍燈手環及可變身吊飾的杯塞。圖／高市觀光局提供