快訊

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

迎接超人力霸王降臨高雄 超商聯名商品杯塞、手環2月4日起上市

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
全家便利商店推出高雄冬日遊樂園聯名商品，造型杯塞須加價59元。圖／高市觀光局提供
全家便利商店推出高雄冬日遊樂園聯名商品，造型杯塞須加價59元。圖／高市觀光局提供

高雄冬日遊樂園主角揭曉，日本跨世代人氣 IP超人力霸王2月7日起在愛河灣登場。高市觀光局宣布，再度攜手全家便利商店在活動期間推出咖啡杯、造型杯塞及夜間亮燈手環等限量聯名商品，預計2月4日起點陸續上市，搶攻大小粉絲的心。

觀光局指出，全家便利商店連續3年響應冬日遊樂園活動，預計2月4日至3月3日推出杯身、杯塞及手環等系列商品。今年的Let's Café 、 Let's Tea專屬聯名杯身有2款，分別為「帥氣電影海報風格」及「超萌可愛Q版風格」。

「帥氣電影海報風格」是以浩瀚星河為背景，展現初代超人力霸王與超人力霸王迪卡經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景。「超萌可愛Q版風格」以童趣畫風呈現，初代與迪卡兩位超人力霸王與怪獸一同在高雄現身，呼應歡樂意象。

此外，限定款造型杯塞2月11日接力登場，共有初代超人力霸王與超人力霸王迪卡 Q 版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。

全家指出，2月4日起，全台凡購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 即可隨機獲得聯名杯款；「超人力霸王造型杯塞」預計2月11日登場，屆時凡購買任2杯咖啡或飲品，加價 59 元即可獲得，共2款隨機出貨，售完為止。

2月27日至3月3日元宵節之前，超商將推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，凡在店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得，拍拍登手環共2款設計，一樣是隨機出貨，數量有限、贈完為止。

2月4日起在全家便利商店購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 可隨機獲得聯名杯，共有兩款設計。圖／高市觀光局提供
2月4日起在全家便利商店購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 可隨機獲得聯名杯，共有兩款設計。圖／高市觀光局提供
超人力霸王造型拍拍燈手環及可變身吊飾的杯塞。圖／高市觀光局提供
超人力霸王造型拍拍燈手環及可變身吊飾的杯塞。圖／高市觀光局提供

人力 電影海報 遊樂園

延伸閱讀

2026高雄冬日遊樂園 偕全家推「超人力霸王」聯名杯

高雄賞燈秘境公開！建業×黃埔新村 眷村點亮浪漫夜遊路線

綠批柯志恩擋高雄市府73億預算 柯回擊：講10遍還是聽不懂

競逐高雄市長 柯志恩：靠政策尋求市民認同

相關新聞

後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性

真實、人工、虛擬的界線越來越為模糊，在AI運用開始逐漸加速的當代，你如何知道眼前所前的文字、影像並非來自人工智慧？Pra...

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區栽種2萬棵櫻花樹，每年吸引大批遊客賞櫻，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。位於...

還記得那年的排隊馬卡龍嗎？ Ladurée暌違10年重返台灣今起試營運

法國巴黎百年馬卡龍品牌Ladurée暌違10年重返台灣市場，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，推出「Lad...

每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板

超商咖啡再刷新想像！7-ELEVEN鎖定頂級黑金市場，旗下高端品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自1...

超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台...

影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2026春夏女裝與男裝系列形象廣告，分別由重量級品牌大使領銜演繹，勾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。