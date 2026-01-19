免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區栽種2萬棵櫻花樹，每年吸引大批遊客賞櫻，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。位於草嶺的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開，將從24日至2月13日開放遊客賞花拍照。

位於草嶺形象商圈的台灣咖啡茶運銷合作社戶外栽種一棵樹齡近20年的山櫻花，近年因樹形壯碩且緊鄰大面窗景，當花期綻放時，花影與室內玻璃長桌交織倒映，氛圍神似日本京都「琉璃光院」。

台灣咖啡茶運銷合作社副總經理蘇俊豪表示，該棵櫻花預計本周末盛開，為服務遊客、滿足追櫻族，合作社自本月24日至2月13日上午10時到下午3時每天開放遊客賞花、拍照。

古坑鄉草嶺、石壁地區遍植逾2萬棵櫻花季，品種包含粉紅佳人、富士櫻、山櫻、寒櫻、河津櫻、三色櫻等，每年春節前與杏花、李花、桃花接力綻放，去年櫻花季吸引逾60萬人次造訪，並創下單日逾5萬觀光人次紀錄。

石壁休閒農業區發展協會總幹事陳榮彬指出，受去年颱風影響，今年部分櫻花花期略有錯亂，2個月前已有零星寒櫻、山櫻花提早綻放，預估農曆春節前後，將由草嶺隧道口、青山坪農場一帶率先登場，後續接力盛開，最終由雲嶺之丘的墨染櫻壓軸。

為結合櫻花季與在地產業特色，陳榮彬表示，今年石壁休閒農業區發展協會、草嶺地質公園協會與台灣咖啡茶運銷合作社，共同推出「櫻花藝妓咖啡」，花季期間也將規畫在地農特產品市集，邀請遊客上山賞花、喝咖啡、品味山城風情。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，今年古坑草嶺櫻花季活動自2月17日起至3月1日止，活動期間將委託古坑鄉公所在草嶺第1、第2停車場及東𤧥山莊前提供接駁服務，詳細班次將於確認後對外公布，呼籲民眾多加利用大眾運輸，共同維護山區交通秩序。 位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開，今年配合櫻花季活動推出櫻花藝妓咖啡。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供 位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖為去年開花盛況。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供 位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供