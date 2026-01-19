快訊

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

聽新聞
0:00 / 0:00

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖為去年開花盛況。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖為去年開花盛況。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區栽種2萬棵櫻花樹，每年吸引大批遊客賞櫻，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。位於草嶺的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開，將從24日至2月13日開放遊客賞花拍照。

位於草嶺形象商圈的台灣咖啡茶運銷合作社戶外栽種一棵樹齡近20年的山櫻花，近年因樹形壯碩且緊鄰大面窗景，當花期綻放時，花影與室內玻璃長桌交織倒映，氛圍神似日本京都「琉璃光院」。

台灣咖啡茶運銷合作社副總經理蘇俊豪表示，該棵櫻花預計本周末盛開，為服務遊客、滿足追櫻族，合作社自本月24日至2月13日上午10時到下午3時每天開放遊客賞花、拍照。

古坑鄉草嶺、石壁地區遍植逾2萬棵櫻花季，品種包含粉紅佳人、富士櫻、山櫻、寒櫻、河津櫻、三色櫻等，每年春節前與杏花、李花、桃花接力綻放，去年櫻花季吸引逾60萬人次造訪，並創下單日逾5萬觀光人次紀錄。

石壁休閒農業區發展協會總幹事陳榮彬指出，受去年颱風影響，今年部分櫻花花期略有錯亂，2個月前已有零星寒櫻、山櫻花提早綻放，預估農曆春節前後，將由草嶺隧道口、青山坪農場一帶率先登場，後續接力盛開，最終由雲嶺之丘的墨染櫻壓軸。

為結合櫻花季與在地產業特色，陳榮彬表示，今年石壁休閒農業區發展協會、草嶺地質公園協會與台灣咖啡茶運銷合作社，共同推出「櫻花藝妓咖啡」，花季期間也將規畫在地農特產品市集，邀請遊客上山賞花、喝咖啡、品味山城風情。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，今年古坑草嶺櫻花季活動自2月17日起至3月1日止，活動期間將委託古坑鄉公所在草嶺第1、第2停車場及東𤧥山莊前提供接駁服務，詳細班次將於確認後對外公布，呼籲民眾多加利用大眾運輸，共同維護山區交通秩序。

位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開，今年配合櫻花季活動推出櫻花藝妓咖啡。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開，今年配合櫻花季活動推出櫻花藝妓咖啡。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖為去年開花盛況。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖為去年開花盛況。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供
位於雲林縣古坑鄉草嶺地區的台灣咖啡茶運銷合作社館內近年因玻璃長桌倒映窗外山櫻花，猶如京都「琉璃光院」美景爆紅，成為草嶺賞櫻新亮點，該棵櫻花預計本周末盛開。圖／台灣咖啡茶運銷合作社提供

櫻花季 草嶺 咖啡

延伸閱讀

雲林縣定古蹟北港鎮安宮修復 力求恢復原有風貌

雲林「工藝之都」開課雕花到剪粘 大師講堂走讀歷史收穫滿滿

京都「錦市場」4家美食精選／必吃90年歷史玉子燒、抹茶甜點、還有…

獨一無二櫻景色！ 絕美春櫻x頂級名宿 日本京都、東北的夢幻旅程快收藏

相關新聞

後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性

真實、人工、虛擬的界線越來越為模糊，在AI運用開始逐漸加速的當代，你如何知道眼前所前的文字、影像並非來自人工智慧？Pra...

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區栽種2萬棵櫻花樹，每年吸引大批遊客賞櫻，今年櫻花季將於2月17日登場，目前已有少數櫻花綻放。位於...

還記得那年的排隊馬卡龍嗎？ Ladurée暌違10年重返台灣今起試營運

法國巴黎百年馬卡龍品牌Ladurée暌違10年重返台灣市場，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，推出「Lad...

每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板

超商咖啡再刷新想像！7-ELEVEN鎖定頂級黑金市場，旗下高端品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自1...

超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台...

影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2026春夏女裝與男裝系列形象廣告，分別由重量級品牌大使領銜演繹，勾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。