還記得那年的排隊馬卡龍嗎？ Ladurée暌違10年重返台灣今起試營運

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
法國巴黎百年馬卡龍Ladurée重返台灣，台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，推出「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」，今起展開試營運。圖／摘自IG：laduree.taiwan
法國巴黎百年卡龍品牌Ladurée暌違10年重返台灣市場，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，推出「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」，今起展開試營運。

創辦於1862年的Ladurée，最初是麵包烘焙坊，20世紀初在巴黎皇家街16號開設第一家允許女性單獨光顧的茶室。呼應品牌歷史，台灣首店以法式茶室沙龍概念為靈感，提供精緻茶飲與經典甜點，打造一處文雅舒適、法式氛圍的空間，邀請顧客品味經典的法式下午茶體驗。同時也提供品牌經典馬卡龍與獨特的Eugénie尤金妮餅乾外帶服務。

試營運期間採分流入場，以及須先行前訂位，採inline訂位系統，須事前於系統上訂位以確保座位安排。

Ladurée曾在藍鐘代理下，於2013年在微風廣場開出台灣首店，一度造成排隊風潮，之後也陸續在新光三越信義A9、台中店開設分店，但隨著後來馬卡龍熱度降溫，當時代理商也決定在2016年結束代理、撤出台灣市場。

今年在美之心代理下，Ladurée重回台灣市場，首站選在台北101出發，加上2024年登台的PIERRE HERMÉ，將形成馬卡龍兩大名店爭鋒的局面。

Ladurée創始店，位於法國巴黎皇家街16號，於2024年裝修重新開幕。圖／摘自IG：laduree.taiwan
品牌 台北101

