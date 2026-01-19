每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板
超商咖啡再刷新想像！7-ELEVEN鎖定頂級黑金市場，旗下高端品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自1月21日起推出第5年「阿里山咖啡季－藝伎大賞」，限量開賣極微批次精品豆，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」以每杯手沖價2,000元超狂登場，堪稱再度打破超商咖啡價格天花板。
7-ELEVEN自2018年首創精品咖啡品牌，並於2019年起深耕本土咖啡豆經營，透過「專業性、故事性、標準性」形塑差異化。品牌以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親赴國內外知名產區與莊園選豆，嚴選當季得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。今年更連續第5年參與規格最高、競爭最激烈的「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，將競標成果帶進門市。
此次話題焦點「阿里山豆御香藝伎咖啡」榮獲2025年藝伎水洗組特等獎，限定5家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」販售，需事前向指定門市預約體驗，由受過專業訓練的門市夥伴專人手沖展演。每杯2,000元並加贈禮賓券3張，總價值600元，可於期限內兌換手沖咖啡。另有榮獲2025年藝伎水洗組頭等獎的「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，於21家門市限量供應，手沖價450元，同步開賣咖啡豆60g裝，每包1,150元。
另外，迎接馬年到來，7-ELEVEN也以新品與開運小物搶攻新年商機。CITY CAFE推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，以濃郁香蕉風味結合經典拿鐵，寓意招財進寶；購買任1杯即贈「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款祝福主題，兼具擺飾與擲筊趣味。此外，購買CITY CAFE指定品項加99元，還可換購「馬上開運新年好運袋」3款任選，讓咖啡儀式感與新年好運一次到位。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言