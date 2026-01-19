每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板

超商咖啡再刷新想像！7-ELEVEN鎖定頂級黑金市場，旗下高端品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自1月21日起推出第5年「阿里山咖啡季－藝伎大賞」，限量開賣極微批次精品豆，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」以每杯手沖價2,000元超狂登場，堪稱再度打破超商咖啡價格天花板。

7-ELEVEN自2018年首創精品咖啡品牌，並於2019年起深耕本土咖啡豆經營，透過「專業性、故事性、標準性」形塑差異化。品牌以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親赴國內外知名產區與莊園選豆，嚴選當季得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。今年更連續第5年參與規格最高、競爭最激烈的「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，將競標成果帶進門市。

此次話題焦點「阿里山豆御香藝伎咖啡」榮獲2025年藝伎水洗組特等獎，限定5家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」販售，需事前向指定門市預約體驗，由受過專業訓練的門市夥伴專人手沖展演。每杯2,000元並加贈禮賓券3張，總價值600元，可於期限內兌換手沖咖啡。另有榮獲2025年藝伎水洗組頭等獎的「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，於21家門市限量供應，手沖價450元，同步開賣咖啡豆60g裝，每包1,150元。

另外，迎接馬年到來，7-ELEVEN也以新品與開運小物搶攻新年商機。CITY CAFE推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，以濃郁香蕉風味結合經典拿鐵，寓意招財進寶；購買任1杯即贈「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款祝福主題，兼具擺飾與擲筊趣味。此外，購買CITY CAFE指定品項加99元，還可換購「馬上開運新年好運袋」3款任選，讓咖啡儀式感與新年好運一次到位。 「馬上開運元寶印章筊」不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語。圖／7-ELEVEN提供 活動期間購買蕉財進寶香蕉風味拿鐵任1杯送馬上開運元寶印章筊任1個。圖／7-ELEVEN提供 「馬上開運元寶印章筊」共5款。圖／7-ELEVEN提供 「馬上開運新年好運袋」共3款。圖／7-ELEVEN提供 「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯手沖價2,000元再加贈禮賓券3張。圖／7-ELEVEN提供