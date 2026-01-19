適用文化幣必看藝文清單出爐 百元青春票看展限量優惠！

寒假即將到來，諸多展演活動陸續登場！2026年除了新發放的文化幣之外，文化部推動藝文體驗向下扎根，推行展覽適用「文化幣青春票」，上個週末盛大開展的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》則為全台首度導入的展覽，凡全台13~22歲領有文化幣青年，至 udn售票網 購票，都可享文化幣100元（原價470元）購買門票，價格相當划算，張數有限，售完為止。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現強烈又獨特的色彩美學。本次展覽中，還有一個令人驚喜的小彩蛋，蜷川實花曾於半年前展覽籌備期間秘密造訪台北，深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材，仔細觀察《生命的呼吸》投射在水箱的影像作品，能發現台北街景、寺廟與巷弄的蹤影。

時隔3年《咒術迴戰展》為粉絲帶來日本官方授權的「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」，此次於台北松山文創園區多功能展演廳展出，重磅還原了《劇場版 咒術迴戰 0 》篇中熱血的「友誼」以及「純愛」的核心情感與故事，更集結了大量且珍貴的幕後手稿、劇中出現的多款特級咒具、咒物，以及讓人為之瘋狂的五條悟 1:1 等身模型。適逢寒假，主辦單位加碼再推出，至現場票亭使用文化幣購票，將額外加贈入場特典 1 張！邀請所有粉絲親身走進咒術迴戰的魅力世界。

《劇場版 咒術迴戰 0》篇 幕後製作深度解析、沉浸式體驗一次滿足。圖／聯合數位文創提供

被譽為「二十一世紀最偉大流行音樂劇」、累積全球觀賞人次超過1200萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，全球25週年紀念巡演，將是《羅密歐與茱麗葉》音樂劇初代卡司最後一次演出，多年來，初代《羅茱》的影像、錄音與舞台片段持續在全球各大社群與音樂劇圈中廣為流傳，深深影響無數觀眾對「愛與命運」的想像。從上週開始，正在臺灣北中南三地、展開為期一個月最盛大的告別之旅，讓所有粉絲有最後的機會直接向初代羅密歐-達米安、初代茱麗葉-希西莉亞說再見！

全球告別巡迴！《羅密歐與茱麗葉》音樂劇25週年 初代《羅茱》合體最終章。圖／聯合數位文創提供

曾榮獲韓國文化獎「音樂劇/舞台劇類別」大賞，經典長銷舞台劇《Beautiful Life》今年4月終於要來台灣了！以倒敘方式講述一對平凡夫妻春植與順玉跨越時光的愛情故事，自2016年於首爾首演以來，已橫跨韓國超過20個城市巡演，累積演出超過4000場，以細膩真摯的情感演出征服觀眾，勾勒出「愛」在每個人生階段中轉化的形狀，用平凡的生活片刻，訴說最純粹動人的愛情故事。

韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」於4月24日至5月3日首度在台演出。圖／聯合數位文創、Zian Company提供

世界級經典巨作——丑劇大師斯拉法《下雪了》，自1993年首演以來已巡演超過30年，足跡遍及歐洲、美洲、亞洲等40多個國家、上百座城市，演出場次突破數萬場，以毫無冷場的驚奇舞台特效、生動有趣的小丑表演與充滿哲思的劇情，打破年齡、文化與世代的藩籬。曾受到超過20項國際大獎的肯定，被盛讚為劇場的傳奇之作，一生必看的劇場魔法，6月再度登台，並首度開展台北、台中、高雄的三地巡演，雙人套票9折優惠中！更多適用文化幣的精彩展演活動，請上 udn售票網 。

全球巡演超過30年的世界級經典劇作、深受大小朋友喜愛的斯拉法《下雪了》6月即將登台。圖／聯合數位文創提供