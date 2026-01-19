超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台灣年度盛事「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」。活動將於2月7日在高雄愛河灣盛大登場，延續冬日遊樂園概念，透過燈飾與光影藝術，打造夢幻繽紛的城市場域，讓粉絲們在城市光影中重溫相信光的感動。

全家已連續3年響應高雄燈會，今年首度攜手迎來60周年的跨世代人氣IP「超人力霸王」，邀請經典初代超人力霸王與高人氣角色超人力霸王迪卡跨界助陣，串聯全台店舖與電商平台「全家行動購」，自2月4日起陸續推出多款聯名限定周邊，活動一路延續至元宵節後，邀請民眾以「光」的力量點亮2026高雄冬日遊樂園。

首波登場的是高雄冬日遊樂園 × 超人力霸王聯名杯款，自2月4日至3月3日於全台全家店舖推出，凡購買大杯Let’s Café或Let’s Tea，即可隨機獲得聯名杯身。杯款共2種設計，「寫實款」以浩瀚星河為背景，兩位英雄擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；「可愛款」則以童趣畫風呈現Q版英雄與怪獸和平共處，呼應冬日遊樂園的歡樂氛圍。

因應燈會夜間賞燈需求，第2波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」將於2月11日登場，初代與迪卡化身Q版大頭造型，兼具杯塞與吊飾功能。活動期間購買任2杯Let’s Café或Let’s Tea，即可加價59元入手（隨機出貨，數量有限）。

壓軸則於2月27日至3月3日限時5天推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，主打雙眼發光設計，為夜間賞燈增添趣味。期間於全家實體店舖或「全家行動購」單筆消費滿688元即可免費獲得，成為燈會期間最吸睛的限定收藏。 全家已連續3年響應高雄燈會活動，此次將首度與適逢60周年的跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名，自2月4日陸續推出多款聯名限定周邊。圖／全家便利商店提供 全家攜手2026高雄燈會冬日遊樂園，推超人力霸王聯名杯身、Q版杯塞。圖／全家便利商店提供 全家自2月4日起於全台店舖推出高雄冬日遊樂園超人力霸王聯名杯款。圖／全家便利商店提供