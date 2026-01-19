快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
光之巨人降臨！全家 × 2026高雄冬日遊樂園，超人力霸王聯名杯身2月4日登場。圖／全家便利商店提供
光之巨人降臨！全家 × 2026高雄冬日遊樂園，超人力霸王聯名杯身2月4日登場。圖／全家便利商店提供

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台灣年度盛事「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」。活動將於2月7日在高雄愛河灣盛大登場，延續冬日遊樂園概念，透過燈飾與光影藝術，打造夢幻繽紛的城市場域，讓粉絲們在城市光影中重溫相信光的感動。

全家已連續3年響應高雄燈會，今年首度攜手迎來60周年的跨世代人氣IP「超人力霸王」，邀請經典初代超人力霸王與高人氣角色超人力霸王迪卡跨界助陣，串聯全台店舖與電商平台「全家行動購」，自2月4日起陸續推出多款聯名限定周邊，活動一路延續至元宵節後，邀請民眾以「光」的力量點亮2026高雄冬日遊樂園。

首波登場的是高雄冬日遊樂園 × 超人力霸王聯名杯款，自2月4日至3月3日於全台全家店舖推出，凡購買大杯Let’s Café或Let’s Tea，即可隨機獲得聯名杯身。杯款共2種設計，「寫實款」以浩瀚星河為背景，兩位英雄擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；「可愛款」則以童趣畫風呈現Q版英雄與怪獸和平共處，呼應冬日遊樂園的歡樂氛圍。

因應燈會夜間賞燈需求，第2波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」將於2月11日登場，初代與迪卡化身Q版大頭造型，兼具杯塞與吊飾功能。活動期間購買任2杯Let’s Café或Let’s Tea，即可加價59元入手（隨機出貨，數量有限）。

壓軸則於2月27日至3月3日限時5天推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，主打雙眼發光設計，為夜間賞燈增添趣味。期間於全家實體店舖或「全家行動購」單筆消費滿688元即可免費獲得，成為燈會期間最吸睛的限定收藏。

全家已連續3年響應高雄燈會活動，此次將首度與適逢60周年的跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名，自2月4日陸續推出多款聯名限定周邊。圖／全家便利商店提供
全家已連續3年響應高雄燈會活動，此次將首度與適逢60周年的跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名，自2月4日陸續推出多款聯名限定周邊。圖／全家便利商店提供
全家攜手2026高雄燈會冬日遊樂園，推超人力霸王聯名杯身、Q版杯塞。圖／全家便利商店提供
全家攜手2026高雄燈會冬日遊樂園，推超人力霸王聯名杯身、Q版杯塞。圖／全家便利商店提供
全家自2月4日起於全台店舖推出高雄冬日遊樂園超人力霸王聯名杯款。圖／全家便利商店提供
全家自2月4日起於全台店舖推出高雄冬日遊樂園超人力霸王聯名杯款。圖／全家便利商店提供

人力 遊樂園 燈會

延伸閱讀

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

將接任北市警局長 林炎田8字箴言勉同仁笑稱「欠各位的台北還」

全家X高雄冬日遊樂園！超人力霸王聯名杯身登場 拍拍燈手環只送不賣

高雄越南籍女子騎車疑貪快左轉 軍人撞上送醫不治

相關新聞

超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台...

影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2026春夏女裝與男裝系列形象廣告，分別由重量級品牌大使領銜演繹，勾...

打破超商咖啡天花板！小七限定咖啡每杯2,000元、限定門市開賣

7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，於2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，並自2...

四款限量金表致敬創辦人服部金太郎 SEIKO 145周年紀念表二月抵台

歷史可追溯至1881年的日系製表大廠精工（SEIKO）今年適逢品牌145周年，品牌以金色為聚焦，發表旗下King Sei...

有行旅／走讀清邁 田園瑜伽

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探...

影帝安德林布洛迪與LACOSTE老友情誼再續 成為眼鏡系列代言人

LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。