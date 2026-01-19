快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

聯合報／ 孫曼
Jeremy Allen White演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供
Jeremy Allen White演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2026春夏女裝與男裝系列形象廣告，分別由重量級品牌大使領銜演繹，勾勒品牌對當代風格的雙重詮釋。女裝部分由奧斯卡影后珍妮佛康納利（Jennifer Connelly）擔綱，男裝則由「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）與饒舌歌手Pusha T共同入鏡，透過截然不同卻相互呼應的影像語言，展現路易威登在生活與旅行精之間的自在風格。

延續2026春夏女裝大秀的氛圍，女裝形象廣告由攝影師Cass Bird掌鏡，場景則回到羅浮宮內曾為法國王后安妮奧地利夏季行宮的歷史空間。女裝藝術總監尼古拉蓋斯基埃（Nicolas Ghesquière）以「家」作為創作核心，是由生活與情感堆疊而成的自由場域，因此本季服裝大量取材自室內服與內衣語彙，透過輕盈垂墜的面料、柔和剪裁與層疊結構，轉化為能走出房門的當代時裝。

珍妮佛康納利在鏡頭前呈現靜謐而自信的女性形象。白色與粉色系造型展現柔軟與流動感，細膩褶皺顯得既親密又富詩意。裝飾花卉流蘇刺繡讀建築感輪廓，則在柔美中注入結構力量。Express包款作為Speedy的日用進化版，以原子玫瑰色與香草白亮相；Squire包款與Noé Trunk則延續旅行與硬箱工藝的線索，讓經典包型在新季中煥發新生。

男裝形象廣告則由攝影師Drew Vickers操刀，在公路、鐵道與遼闊風景間取景，呼應男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）心中始終貫穿的「旅行藝術」。本季靈感源自他自巴黎前往孟買的旅程，將不同文化與城市節奏，轉化為帶有陽光色調的現代男士衣櫥。Pusha T身著俐落卻不拘謹的西裝造型，呈現正裝與休閒之間的嶄新平衡；Jeremy Allen White則以褪色丹寧、柔和彩度與圖案混搭，詮釋歷經旅途洗禮的風格層次。

珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
Jeremy Allen White演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供
Jeremy Allen White演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供
饒舌歌手Pusha T演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供
饒舌歌手Pusha T演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供
饒舌歌手Pusha T饒舌歌手Pusha T演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供
饒舌歌手Pusha T饒舌歌手Pusha T演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供

攝影師 廣告 總監

延伸閱讀

Jeremy仍深陷悲痛 蘿莉塔再也吃不到曹西平做的小黃瓜

歐洲電影獎揭曉！「情感的價值」橫掃6大獎　父女檔奪影帝、影后

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

曼谷鄭王廟攝影師趕遊客惹議 當局擬以禮儀訓練整頓

相關新聞

超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台...

影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2026春夏女裝與男裝系列形象廣告，分別由重量級品牌大使領銜演繹，勾...

打破超商咖啡天花板！小七限定咖啡每杯2,000元、限定門市開賣

7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，於2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，並自2...

四款限量金表致敬創辦人服部金太郎 SEIKO 145周年紀念表二月抵台

歷史可追溯至1881年的日系製表大廠精工（SEIKO）今年適逢品牌145周年，品牌以金色為聚焦，發表旗下King Sei...

有行旅／走讀清邁 田園瑜伽

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探...

影帝安德林布洛迪與LACOSTE老友情誼再續 成為眼鏡系列代言人

LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。