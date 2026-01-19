影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2026春夏女裝與男裝系列形象廣告，分別由重量級品牌大使領銜演繹，勾勒品牌對當代風格的雙重詮釋。女裝部分由奧斯卡影后珍妮佛康納利（Jennifer Connelly）擔綱，男裝則由「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）與饒舌歌手Pusha T共同入鏡，透過截然不同卻相互呼應的影像語言，展現路易威登在生活與旅行精之間的自在風格。

延續2026春夏女裝大秀的氛圍，女裝形象廣告由攝影師Cass Bird掌鏡，場景則回到羅浮宮內曾為法國王后安妮奧地利夏季行宮的歷史空間。女裝藝術總監尼古拉蓋斯基埃（Nicolas Ghesquière）以「家」作為創作核心，是由生活與情感堆疊而成的自由場域，因此本季服裝大量取材自室內服與內衣語彙，透過輕盈垂墜的面料、柔和剪裁與層疊結構，轉化為能走出房門的當代時裝。

珍妮佛康納利在鏡頭前呈現靜謐而自信的女性形象。白色與粉色系造型展現柔軟與流動感，細膩褶皺顯得既親密又富詩意。裝飾花卉流蘇刺繡讀建築感輪廓，則在柔美中注入結構力量。Express包款作為Speedy的日用進化版，以原子玫瑰色與香草白亮相；Squire包款與Noé Trunk則延續旅行與硬箱工藝的線索，讓經典包型在新季中煥發新生。

男裝形象廣告則由攝影師Drew Vickers操刀，在公路、鐵道與遼闊風景間取景，呼應男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）心中始終貫穿的「旅行藝術」。本季靈感源自他自巴黎前往孟買的旅程，將不同文化與城市節奏，轉化為帶有陽光色調的現代男士衣櫥。Pusha T身著俐落卻不拘謹的西裝造型，呈現正裝與休閒之間的嶄新平衡；Jeremy Allen White則以褪色丹寧、柔和彩度與圖案混搭，詮釋歷經旅途洗禮的風格層次。 珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供 Jeremy Allen White演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供 珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供 珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供 珍妮佛康納利演繹路易威登2026春夏女裝系列形象。圖／路易威登提供 饒舌歌手Pusha T演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供 饒舌歌手Pusha T饒舌歌手Pusha T演繹路易威登2026春夏男裝系列形象。圖／路易威登提供