快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

四款限量金表致敬創辦人服部金太郎 SEIKO 145周年紀念表二月抵台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
King Seiko KS1969系列腕表（SJE121J1），精鋼、39.4毫米、時間與日期顯示，95,000元，全球限量800只。圖／SEIKO提供
King Seiko KS1969系列腕表（SJE121J1），精鋼、39.4毫米、時間與日期顯示，95,000元，全球限量800只。圖／SEIKO提供

歷史可追溯至1881年的日系製表大廠精工（SEIKO）今年適逢品牌145周年，品牌以金色為聚焦，發表旗下King Seiko、Prospex、Presage與Astron四大系列的限量表，再度強調了精緻造工、運動、精密，以及科技四大面向，並致敬品牌創辦人創辦人服部金太郎。

延續KS1969系列的King Seiko SJE121J1腕表不僅採用酒桶形表殼，低重心設計與薄型化6L34機械機芯，以金色指針、時標和面盤字樣展現沈穩的古典氣息與懷舊的歷史感，12點鐘方向時標並有宛如弓箭羽毛的刻紋、蓄勢待發，訂價95,000元。

由於SEIKO曾在1964年發表日本首款首款國產計時碼表，再於1969年發表結合導柱輪與垂直離合機制的Speedtimer計時碼表，新款Prospex（SRQ059J1）腕表則傳承了Speedtimer追求精準計時的基因，面盤放射狀波浪紋理並還原服部金太郎早年懷表的表面裝飾，唯使用現代SEIKO技術力的體現：頂尖製表師以手工組裝的8R48機芯，同時機芯擒縱系統並採用微機電製程，訂價75,000元。

為致敬第一只SEIKO懷表Timekeeper的誕生，Presage（SPB538J1）採取相當特別的貫穿式皮表帶、活動式表耳與洋蔥式表冠，同時白色琺瑯面盤和羅馬數字時標亦與原始Timekeeper懷表如出一徹，6R51機械機芯並提供72小時動力儲存，訂價57,500元。

壓軸、也是象徵科技面向的Astron腕表（SSH186J1）則結合GPS與太陽能機芯兩項特色，創新精神並在表款的細節以金色表示光明未來，包含藍寶石水晶表圈下的嵌件，以及UTC時區刻度上的金色1、4與5數字則呼應品牌145周年，功能上具備太陽能GPS衛星電波收信、計時碼表、兩地時間、日期顯示、萬年曆；5X83太陽能機芯，每天最多可自動連結GPS網路兩次、或以按鈕手動連線，精準校時。

四款King Seiko、Prospex、Presage與Astron限定表，預計將從2月起在全球SEIKO旗艦店與指定經銷商販售，台灣則可前往台北SEIKO西門旗艦店、或高雄夢時代旗艦店，親自洽詢。

創辦人服部金太郎早期時計表面具有細膩的精雕紋樣。圖／SEIKO提供
創辦人服部金太郎早期時計表面具有細膩的精雕紋樣。圖／SEIKO提供
SEIKO首款懷表「Timekeeper」，問世於1895年。圖／SEIKO提供
SEIKO首款懷表「Timekeeper」，問世於1895年。圖／SEIKO提供
SEIKO創立145周年Prospex限量紀念表（SRQ059J1），全球限量700只，75,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO創立145周年Prospex限量紀念表（SRQ059J1），全球限量700只，75,000元。圖／SEIKO提供
為致敬第一只SEIKO懷表Timekeeper的誕生，Presage（SPB538J1）採取了相當特別的貫穿式皮表帶與洋蔥式表冠，表帶並經LWG認證。圖／SEIKO提供
為致敬第一只SEIKO懷表Timekeeper的誕生，Presage（SPB538J1）採取了相當特別的貫穿式皮表帶與洋蔥式表冠，表帶並經LWG認證。圖／SEIKO提供
SEIKO創立145周年Astron限量紀念表（SSH186J1），全球限量700只，90,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO創立145周年Astron限量紀念表（SSH186J1），全球限量700只，90,000元。圖／SEIKO提供

品牌 腕表

延伸閱讀

ORIS 2026限量「火馬」表 十日鍊長動能機芯加持 積極進取

HUBLOT全新Spirit of Big Bang亮彩橘陶瓷計時碼表 活力開運

第二屆LV獨立製表創意獎最終決選名單揭曉 5組中有3組製表人來自亞洲

手上的C位天后！TISSOT SRV女表 八角寶石形切割隨身輕奢

相關新聞

四款限量金表致敬創辦人服部金太郎 SEIKO 145周年紀念表二月抵台

歷史可追溯至1881年的日系製表大廠精工（SEIKO）今年適逢品牌145周年，品牌以金色為聚焦，發表旗下King Sei...

有行旅／走讀清邁 田園瑜伽

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探...

影帝安德林布洛迪與LACOSTE老友情誼再續 成為眼鏡系列代言人

LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。

搶攻年菜商機 新竹老爺中、日式經典年菜外帶饗宴澎湃登場

搶攻年菜外帶商機，新竹老爺酒店嚴選山珍海味，精心打造中、日式經典年菜外帶饗宴，五人份8,800元起，讓民眾在家也能輕鬆享...

26秋冬米蘭男裝周／陳偉霆摘ZEGNA代言人 港風型男壓軸走秀氣場全開

2026秋冬米蘭男裝周首日，傑尼亞（ZEGNA）就宣佈熱播劇「許我耀眼」的香港男星陳偉霆（William Chan）成為...

NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

美式經典品牌Ralph Lauren暌違22年重回米蘭男裝周舞台，帶來Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。