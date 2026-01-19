四款限量金表致敬創辦人服部金太郎 SEIKO 145周年紀念表二月抵台

歷史可追溯至1881年的日系製表大廠精工（SEIKO）今年適逢品牌145周年，品牌以金色為聚焦，發表旗下King Seiko、Prospex、Presage與Astron四大系列的限量表，再度強調了精緻造工、運動、精密，以及科技四大面向，並致敬品牌創辦人創辦人服部金太郎。

延續KS1969系列的King Seiko SJE121J1腕表不僅採用酒桶形表殼，低重心設計與薄型化6L34機械機芯，以金色指針、時標和面盤字樣展現沈穩的古典氣息與懷舊的歷史感，12點鐘方向時標並有宛如弓箭羽毛的刻紋、蓄勢待發，訂價95,000元。

由於SEIKO曾在1964年發表日本首款首款國產計時碼表，再於1969年發表結合導柱輪與垂直離合機制的Speedtimer計時碼表，新款Prospex（SRQ059J1）腕表則傳承了Speedtimer追求精準計時的基因，面盤放射狀波浪紋理並還原服部金太郎早年懷表的表面裝飾，唯使用現代SEIKO技術力的體現：頂尖製表師以手工組裝的8R48機芯，同時機芯擒縱系統並採用微機電製程，訂價75,000元。

為致敬第一只SEIKO懷表Timekeeper的誕生，Presage（SPB538J1）採取相當特別的貫穿式皮表帶、活動式表耳與洋蔥式表冠，同時白色琺瑯面盤和羅馬數字時標亦與原始Timekeeper懷表如出一徹，6R51機械機芯並提供72小時動力儲存，訂價57,500元。

壓軸、也是象徵科技面向的Astron腕表（SSH186J1）則結合GPS與太陽能機芯兩項特色，創新精神並在表款的細節以金色表示光明未來，包含藍寶石水晶表圈下的嵌件，以及UTC時區刻度上的金色1、4與5數字則呼應品牌145周年，功能上具備太陽能GPS衛星電波收信、計時碼表、兩地時間、日期顯示、萬年曆；5X83太陽能機芯，每天最多可自動連結GPS網路兩次、或以按鈕手動連線，精準校時。

四款King Seiko、Prospex、Presage與Astron限定表，預計將從2月起在全球SEIKO旗艦店與指定經銷商販售，台灣則可前往台北SEIKO西門旗艦店、或高雄夢時代旗艦店，親自洽詢。 創辦人服部金太郎早期時計表面具有細膩的精雕紋樣。圖／SEIKO提供 SEIKO首款懷表「Timekeeper」，問世於1895年。圖／SEIKO提供 SEIKO創立145周年Prospex限量紀念表（SRQ059J1），全球限量700只，75,000元。圖／SEIKO提供 為致敬第一只SEIKO懷表Timekeeper的誕生，Presage（SPB538J1）採取了相當特別的貫穿式皮表帶與洋蔥式表冠，表帶並經LWG認證。圖／SEIKO提供 SEIKO創立145周年Astron限量紀念表（SSH186J1），全球限量700只，90,000元。圖／SEIKO提供