聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／走讀清邁 田園瑜伽

聯合報／ 本報訊

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

二月廿七日至三月四日，六天五夜旅程一對一說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽官網

延伸閱讀

雲林「工藝之都」開課雕花到剪粘 大師講堂走讀歷史收穫滿滿

為生產做準備！愛雅挺8個月孕肚開始練瑜伽調劑身心

跟著水圳遊學迎新年 小台江親師生徒步16公里探索嘉南平原

永續教育扎根社區 淡水國小學童走讀馬偕故事

相關新聞

有行旅／走讀清邁 田園瑜伽

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探...

影帝安德林布洛迪與LACOSTE老友情誼再續 成為眼鏡系列代言人

LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。

搶攻年菜商機 新竹老爺中、日式經典年菜外帶饗宴澎湃登場

搶攻年菜外帶商機，新竹老爺酒店嚴選山珍海味，精心打造中、日式經典年菜外帶饗宴，五人份8,800元起，讓民眾在家也能輕鬆享...

26秋冬米蘭男裝周／陳偉霆摘ZEGNA代言人 港風型男壓軸走秀氣場全開

2026秋冬米蘭男裝周首日，傑尼亞（ZEGNA）就宣佈熱播劇「許我耀眼」的香港男星陳偉霆（William Chan）成為...

NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

美式經典品牌Ralph Lauren暌違22年重回米蘭男裝周舞台，帶來Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，一...

《之後的我們》像個笨蛋一樣愛過 但誰不是呢？

《之後的我們》故事從一趟客運開始，兩個正準備往人生不同方向前進的人，因為一點點偶然，開始陪伴彼此。前半段的相愛其實不華麗，很日常，也很溫柔。為夢想加油、一起擠進狹小的生活空間、對未來充滿想像，那種「只

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。