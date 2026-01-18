去年我農產品出口值較前年少約10% 學者：農產加工品將帶來更多商機

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
徐世勳表示，未來我國農產品外銷總值應會持續下降，這是經濟發展的正常趨勢，反而是農產加工品將可能帶來更多商機。圖／聯合報系資料照片
根據農業部農業貿易統計，2025年農林漁畜外銷量總計約161.5萬噸，與前年相比減少15%，出口值約44.5億美元，較前年減少約近10%。學者表示，未來我國農產品外銷總值應會持續下降，這是經濟發展的正常趨勢，且我政府對日本美國等市場的農產品出口補助將是事倍功半，農產加工品將可能帶來更多商機。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，我國去年農產品外銷總值減少約10%，其中第3大市場的中國大陸減少最多，超過30%，主要應是中國大陸與東協10國、日本、澳洲、紐西蘭、韓國間的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）全數成員國已完成批准，彼此間大部分的貨品，尤其是農產品關稅降為零。我國非其會員國，關稅無法豁免，這自然影響我國農產品外銷到這些市場的競爭力，尤其是中國大陸。

徐世勳指出，其次，我政府對農產品外銷日本、美國的關稅差額及運費等的出口補助，使得出口最大市場的美國，雖有對等關稅的衝擊，只減6.2％，第二大市場為日本，減少更少，只有3.2％。

徐世勳表示，未來我國農產品外銷總值應會持續下降，這是經濟發展的正常趨勢，反而是農產加工品將可能帶來更多商機。這不受美國對等關稅已經拍板15%，且不附加的影響。我國政府對日本、美國等市場的農產品出口補助，將是事倍功半。

要強調的是，我國「農產品外銷值」並非農業部績效評估的好指標，農產品外銷值的多寡主要受制於國外競爭市場的千變萬化，例如關稅、防檢疫措施、運費、市場需求，以及我國的政策補助等，農業部別妄想古早時代拚農產品出口去賺外匯，反而應多關心國內的糧食安全、營養安全，拚與進口農產品的競爭，利用差異化、高值化、在地化的優勢，做產業結構的調整，來盡量避免被進口替代。

