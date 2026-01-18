影帝安德林布洛迪與LACOSTE老友情誼再續 成為眼鏡系列代言人
LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。
安德林布洛迪是兩屆奧斯卡最佳男主角獎得主，憑藉其在布萊迪寇貝特執導的《粗獷派建築師》（2024年）和羅曼波蘭斯基執導的《鋼琴戰曲》（2002年）中的非凡表演而備受肯定。
這次合作是雙方時隔14年再度攜手。2012年，布洛迪便曾參與LACOSTE 「Unconventional Chic」 廣告大片的拍攝，自此與品牌結下緣分，他也多次親臨LACOSTE大秀，成為品牌熟悉的摯友。
安德林布洛迪指出，「我非常榮幸能以全球眼鏡代言人的身份加入LACOSTE家族。我很興奮，也期待與品牌延續這段跨越十餘年的友誼。」
由布洛迪演繹的全新系列光學眼鏡，以輕盈的幾何線條勾勒現代輪廓，融匯品牌基因。來自可再生生物質的前框主打舒適並易於配戴；板材鏡腳內嵌精刻金屬芯線，兼顧柔韌與考究感；標誌性金屬鱷魚飾件點綴並棲於鏡腳，如一枚靜默的印章；七筒鉸鏈以精密機械工藝確保開合無聲且堅固。
