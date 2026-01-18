影帝安德林布洛迪與LACOSTE老友情誼再續 成為眼鏡系列代言人

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
奧斯卡影帝安德林布洛迪成為LACOSTE眼鏡系列全球代言人。圖／LACOSTE提供
奧斯卡影帝安德林布洛迪成為LACOSTE眼鏡系列全球代言人。圖／LACOSTE提供

LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。

安德林布洛迪是兩屆奧斯卡最佳男主角獎得主，憑藉其在布萊迪寇貝特執導的《粗獷派建築師》（2024年）和羅曼波蘭斯基執導的《鋼琴戰曲》（2002年）中的非凡表演而備受肯定。

這次合作是雙方時隔14年再度攜手。2012年，布洛迪便曾參與LACOSTE 「Unconventional Chic」 廣告大片的拍攝，自此與品牌結下緣分，他也多次親臨LACOSTE大秀，成為品牌熟悉的摯友。

安德林布洛迪指出，「我非常榮幸能以全球眼鏡代言人的身份加入LACOSTE家族。我很興奮，也期待與品牌延續這段跨越十餘年的友誼。」

由布洛迪演繹的全新系列光學眼鏡，以輕盈的幾何線條勾勒現代輪廓，融匯品牌基因。來自可再生生物質的前框主打舒適並易於配戴；板材鏡腳內嵌精刻金屬芯線，兼顧柔韌與考究感；標誌性金屬鱷魚飾件點綴並棲於鏡腳，如一枚靜默的印章；七筒鉸鏈以精密機械工藝確保開合無聲且堅固。

奧斯卡影帝安德林布洛迪成為LACOSTE眼鏡系列全球代言人。圖／LACOSTE提供
品牌 眼鏡 奧斯卡

LACOSTE攜手兩屆奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody），邀其成為品牌眼鏡系列全球形象代言人。

搶攻年菜商機 新竹老爺中、日式經典年菜外帶饗宴澎湃登場

搶攻年菜外帶商機，新竹老爺酒店嚴選山珍海味，精心打造中、日式經典年菜外帶饗宴，五人份8,800元起，讓民眾在家也能輕鬆享...

26秋冬米蘭男裝周／陳偉霆摘ZEGNA代言人 港風型男壓軸走秀氣場全開

2026秋冬米蘭男裝周首日，傑尼亞（ZEGNA）就宣佈熱播劇「許我耀眼」的香港男星陳偉霆（William Chan）成為...

NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

美式經典品牌Ralph Lauren暌違22年重回米蘭男裝周舞台，帶來Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，一...

《之後的我們》像個笨蛋一樣愛過 但誰不是呢？

《之後的我們》故事從一趟客運開始，兩個正準備往人生不同方向前進的人，因為一點點偶然，開始陪伴彼此。前半段的相愛其實不華麗，很日常，也很溫柔。為夢想加油、一起擠進狹小的生活空間、對未來充滿想像，那種「只

《最親愛的陌生人》看見婚姻最誠實的痛楚：每一場對話都像身處異鄉

《最親愛的陌生人》故事設定在紐約，一對來自不同文化背景的夫妻，長年以英文溝通，生活看似穩定有序，卻在語言、價值與角色分工中逐漸失去對彼此的理解。 跟CCC看完《最親愛的陌生人》回程路上，我很訝異

