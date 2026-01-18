搶攻外帶年菜市場 新竹老爺推中日料理、和牛涮涮鍋
搶攻年節外帶商機，新竹老爺酒店推出中、日式兩款外帶年菜，主打民眾在家也能享用飯店料理。業者表示，今年年菜以「海陸食材」與「經典菜色」為主軸，提供不同人數份量選擇，鎖定小家庭與團圓聚餐需求。
中式部分由館內明宮粵菜廳推出年菜外帶組合，提供5人份8800元、10人份1萬3800元，內容為6菜1湯。菜色包含集結鮑魚、烏魚子等高檔食材的「四事如意」，還有豬腳、排骨、芋頭、栗子等食材熬煮「乾隆一品佛跳牆」，並搭配魚類、牛小排與澎湖大海蝦等海陸菜色。
此外，還有象徵圓滿的「櫻花蝦金球米糕」，以香菇、臘腸、鴨蛋黃等拌炒後蒸製；以及「蠔皇花膠浸時蔬」等蔬食菜品。明宮年菜外帶取貨日期為2月15日至2月18日（小年夜至大年初二）。
日式則由中山日本料理廳推出三層重箱外帶，第1層九宮格集合烏魚子、黑豆、鮭魚卵、伊達卷等年節菜；第2層以多款溫菜呈現，包含南非鮑魚、澎湖大明蝦、松阪豬與鱈場蟹等；第3層為鱈場蟹肉散壽司，並加碼空運日本當令刺身。
國人喜愛的和牛涮涮鍋也在本次外帶菜單中，除了來自日本鮮嫩和牛外，主廚選用昆布、柴魚片、味醂等自製黃金高湯原汁，以1比10的比例加水稀釋，加入乾煎豆腐、鮮菇、蔬菜等，湯頭鮮甜，滿足全家人的味蕾。取貨日期2月15日至2月16日（小年夜至除夕）。預訂專線：03-563-1285轉318。
