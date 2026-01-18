草莓季到來！新竹喜來登「春日繁花 草莓派對」下午茶吃到飽登場

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登即日起至3月7日，每週六、日推「春日繁花 草莓派對」提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽。業者／提供
草莓盛產季節來臨，飯店莫不推出季節限定的草莓甜點、草莓下午茶，一舉擄獲草莓控的夢幻甜點胃；新竹喜來登大飯店即日起至3月7日每週六、日推出「春日繁花 草莓派對」，提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽，另規劃「香料熱草莓酒廚藝教室」及與新竹人氣夢幻花店─「想想拾花」合作舉辦「甜筒花束手作課程」，讓草莓控幸福圍繞在香甜莓果與浪漫繁花間。

新竹喜來登表示，今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，將於1月17日起至3月7日每週六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧期間限定、限時供應，現場無限量供應超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽，繽紛草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」搭配現炒新鮮草莓，加上草莓淋醬等夢幻草莓甜品，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

除了草莓下午茶吃到飽外，民眾亦可選擇參加1月24日或2月14日下午2點「香料熱草莓酒廚藝教室」，現場教作香料熱草莓酒DIY及享用草莓下午茶一客，1月18日前及2月8日前報名即享早鳥優惠價每位1,200元，活動原價每位1,450元；2月27日與新竹人氣夢幻花店─「想想拾花」聯手開設「甜筒花束手作課程」，現場體驗花束製作及享用草莓下午茶一客，2月15日前報名享早鳥優惠價每位1,999元，活動原價每位2,390元。

「春日繁花 草莓派對」訂位請洽(03)620 6000轉大廳咖啡吧。

新竹喜來登竹人氣夢幻花店─「想想拾花」聯手開設「甜筒花束手作課程」現場體驗花束製作。業者／提供
下午茶 甜點 吃到飽 喜來登

