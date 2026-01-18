快訊

搶攻年菜商機 新竹老爺中、日式經典年菜外帶饗宴澎湃登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026新竹老爺重箱年菜九宮格小品象徵歲首祝福與豐收喜悅。業者／提供
搶攻年菜外帶商機，新竹老爺酒店嚴選山珍海味，精心打造中、日式經典年菜外帶饗宴，五人份8,800元起，讓民眾在家也能輕鬆享用飯店級年節美味。

明宮年菜外帶海陸珍饈 經典傳承好味道

明宮粵菜廳以經典中式年節料理為底蘊，獻上豐盛澎湃的海陸珍饌，揭開新春豐收序曲。明宮年菜外帶提供五人份8,800元、十人份13,800元，內含六菜一湯，集結鮑魚、烏魚子等高檔食材的「四事如意」，象徵新年福氣滿載。圍爐餐桌上的主角，溫潤滋養的「乾隆一品佛跳牆」，由主廚精心熬製高湯加入豬腳、排骨、芋頭、栗子等食材層層堆疊，豐潤膠質融入金黃湯底，交織食材鮮美滋味，湯韻濃郁。另有肉質細嫩、滋味清雅的「玉露雞脂龍虎斑」，以及酸香平衡、口感醇厚的「陳醋極汁牛小排」，還有香氣奔放、鮮甜彈牙的「蒜香乾椒澎湖大海蝦」。

另一道象徵富足圓滿的「櫻花蝦金球米糕」，集香菇、臘腸、鴨蛋黃加入東港櫻花蝦、麻油及紅蔥頭爆炒，蒸籠蒸約60分鐘，香味四溢、老少咸宜，而溫潤細膩手法烹調的「蠔皇花膠浸時蔬」滿滿膠質，為團圓餐桌留下幸福餘韻。

取貨日期：2026/02/15至02/18（小年夜至大年初二）

中山日式重箱 三層美味加碼新鮮刺身及和牛涮涮鍋

中山日本料理廳以職人精神細膩詮釋新年佳餚，打造層次豐富、寓意吉祥的日式重箱年菜外帶。第一層九宮格集結烏魚子、冰卷、黑豆、鮭魚卵、鰤魚酒粕燒、伊達卷，並搭配栗金團、胡桃小魚佃煮與柚香蓮根，象徵歲首祝福與豐收喜悅。

第二層溫物日式溫菜特色在於重視食材原味、季節感、精緻烹調，以燉煮或蒸烤等溫和方式料理，強調健康、清爽、層次豐富，本次菜色有清酒漬南非鮑魚、澎湖大明蝦姿煮、松阪豬味噌燒與鱈場蟹松露燒，在溫潤香氣中展現細膩料理層次。

第三層食事為鱈場蟹肉散壽司，肉質細膩的雪場蟹肉與醋飯、蝦卵、玉子燒、黃瓜等豐富配料混合，交織出絕佳的東瀛風味，色彩繽紛、口感層次豐富。此外，還加碼空運來台日本當令刺身，品嘗最鮮美的海味。

國人喜愛的和牛涮涮鍋，也在這次外帶菜單中，為團圓時刻增添溫暖與滿足。和牛涮涮鍋除了來自日本鮮嫩和牛外，主廚選用昆布、柴魚片、味醂等自製黃金高湯原汁，以1:10的比例加水稀釋，加入乾煎豆腐、鮮菇、蔬菜等，湯頭鮮甜，滿足全家人的味蕾。

取貨日期：2026/02/15至02/16（小年夜至除夕

年菜預訂專線：03-563-1285轉318

2026新竹老爺年菜外帶雙饗餐，讓闔家輕鬆圍爐迎新春。業者／提供
2026新竹老爺年菜外帶，圖為乾龍一品佛跳牆溫潤滋養。業者／提供
