26秋冬米蘭男裝周／陳偉霆摘ZEGNA代言人 港風型男壓軸走秀氣場全開

2026秋冬米蘭男裝周首日，傑尼亞（ZEGNA）就宣佈熱播劇「許我耀眼」的香港男星陳偉霆（William Chan）成為全球代言人並於同日舉行的2026冬季時裝秀上壓軸走秀。今年開始由家族第四代正式接手的ZEGNA，2026冬季系列從ZEGNA家族對製作服裝與對於穿著的熱忱中汲取靈感，以衣櫥為主題，透過抽象與具象的手法，講述家族傳承故事。

ZEGNA認為，家的衣櫥珍藏了針對的記憶，凝結了世代生活痕跡，也是品質與價值的印證。大秀現場展出的衣櫥中陳列著來自ZEGNA集團執行董事長Gildo Zegna，與同為家族第三代成員Paolo Zegna的私人物品，以及品牌典藏ZEGNA於1930年代製作的首套西裝「ABITO N.1」，是以100%澳大利亞羊毛面料為創始人Ermenegildo Zegna伯爵量身定制的經典西裝。

ZEGNA藝術總監Alessandro Sartori以誕生於1965年的標誌性Trofeo羊毛作為核心素材，揉和多種材質賦予服飾豐富紋理與細膩質感，寬鬆廓形凸顯紳士型格。色調上選用阿爾卑斯雪絨花、香蜂草與落葉松的乳白為基調，彷如自然風景油畫。一衣多穿作為本系列的特色，例如傳統的雙排扣夾克經重新演繹不僅更顯輕鬆，還可作為造型夾克穿著。圖案化設計貫穿裝飾皮革細節的立領西裝與飛行員夾克，搭配適宜戶外穿著的樂福鞋及平底鞋、毛氈內襯皮革雨帽。 炭灰色與低飽和度黑色致敬經典正裝的深遠淵源。圖／傑尼亞提供 ZEGNA 2026 冬季系列從ZEGNA家族對製作服裝的熱忱追求中汲取靈感。圖／傑尼亞提供 西裝外套配以雙層翻領。圖／傑尼亞提供 李秉憲出席ZEGNA 2026冬季系列發表會。圖／傑尼亞提供 經重新演繹的經典雙排扣夾克，可以變換成寬鬆隨性的造型感。圖／傑尼亞提供 ZEGNA 2026冬季系列大秀。圖／傑尼亞提供 ZEGNA 2026冬季時裝秀場。圖／傑尼亞提供 MADS MIKKELSEN出席ZEGNA 2026冬季系列發表會。圖／傑尼亞提供 1930年代為創始人Ermenegildo Zegna伯爵量身定制的首套西裝「ABITO N.1」。圖／傑尼亞提供 系列以鬆弛延展為語言意象，勾勒率性姿態。圖／傑尼亞提供 全新外套與夾克以寬鬆廓形呈現，搭配立挺肩線，凸顯紳士型格。圖／傑尼亞提供