NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

美式經典品牌Ralph Lauren暌違22年重回米蘭男裝周舞台，帶來Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，一次展演Polo Ralph Lauren、Purple Lable兩大系列新作。現場眾星雲集，包含韓國人氣男團NCT成員Mark、全球知名影集《怪奇物語》影星Noah Schnapp、國際影星Tom Hiddleston、香港雙影帝張家輝與梁家輝、香港混血男星魏浚笙皆受邀看秀，不同世代的男星們皆以正裝出席，展現出自身駕馭正裝的品味。

全球知名影集《怪奇物語》橫跨十年，第五季大結局於今年1月上線，當中飾演威爾的Noah Schnapp，轉眼已從11歲變成21歲的型男，正就讀賓州大學華頓商學院，演繹起Ralph Lauren招牌的經典學院風格，再適合不過。這次他穿上Ralph Lauren雙排扣西裝，正式卻不失青春氣息，十分契合本人的知性氣質。

作為Ralph Lauren韓國區品牌摯友的Mark，這次身穿細條紋雙排扣西裝，搭配羊毛大衣，詮釋了經典與現代時髦的融合，穿出猶如韓劇財閥霸總的貴氣感。

Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，與他們的獨特性與個人風格，呈現在Purple Label的自在優雅到Polo重新詮釋的學院精神，在休閒與正式之間，自由切換的穿衣方式。

大秀 Polo Ralph Lauren 2026秋季系列揭開序幕，重新解讀品牌傳統圖騰與經典美式工裝，代表性的功能性單品透過意想不到的面料組合獲得新生，而經典刷毛羊毛針織衫與絎縫外套，以深邃粗獷的色調與大膽比例呈現，賦予傳統元素嶄新生命力，本季在配件設計上有來自Heritage系列的包款與高山靴點亮整體造型。

作為品牌最高端的Purple Label系列，秋季系列將男裝的標誌性作品賦予自在的洗鍊感，以頂級羊絨打造的運動外套，奢華的雙面面料工法，以及手工剪裁與晚宴裝設計，再次強調了該系列對細節的專注與根植於永恆風格的奢華。

韓團NCT成員Mark飛往米蘭看秀的機場穿搭。圖／Ralph Lauren提供 《怪奇物語》影星Noah Schnapp出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供 Tom Hiddleston出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供 張家輝出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供 梁家輝出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供 魏浚笙出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供