NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓團NCT成員Mark出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
韓團NCT成員Mark出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供

美式經典品牌Ralph Lauren暌違22年重回米蘭男裝周舞台，帶來Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，一次展演Polo Ralph Lauren、Purple Lable兩大系列新作。現場眾星雲集，包含韓國人氣男團NCT成員Mark、全球知名影集《怪奇物語》影星Noah Schnapp、國際影星Tom Hiddleston、香港雙影帝張家輝與梁家輝、香港混血男星魏浚笙皆受邀看秀，不同世代的男星們皆以正裝出席，展現出自身駕馭正裝的品味。

全球知名影集《怪奇物語》橫跨十年，第五季大結局於今年1月上線，當中飾演威爾的Noah Schnapp，轉眼已從11歲變成21歲的型男，正就讀賓州大學華頓商學院，演繹起Ralph Lauren招牌的經典學院風格，再適合不過。這次他穿上Ralph Lauren雙排扣西裝，正式卻不失青春氣息，十分契合本人的知性氣質。

作為Ralph Lauren韓國區品牌摯友的Mark，這次身穿細條紋雙排扣西裝，搭配羊毛大衣，詮釋了經典與現代時髦的融合，穿出猶如韓劇財閥霸總的貴氣感。

Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，與他們的獨特性與個人風格，呈現在Purple Label的自在優雅到Polo重新詮釋的學院精神，在休閒與正式之間，自由切換的穿衣方式。

大秀 Polo Ralph Lauren 2026秋季系列揭開序幕，重新解讀品牌傳統圖騰與經典美式工裝，代表性的功能性單品透過意想不到的面料組合獲得新生，而經典刷毛羊毛針織衫與絎縫外套，以深邃粗獷的色調與大膽比例呈現，賦予傳統元素嶄新生命力，本季在配件設計上有來自Heritage系列的包款與高山靴點亮整體造型。

作為品牌最高端的Purple Label系列，秋季系列將男裝的標誌性作品賦予自在的洗鍊感，以頂級羊絨打造的運動外套，奢華的雙面面料工法，以及手工剪裁與晚宴裝設計，再次強調了該系列對細節的專注與根植於永恆風格的奢華。

韓團NCT成員Mark飛往米蘭看秀的機場穿搭。圖／Ralph Lauren提供
韓團NCT成員Mark飛往米蘭看秀的機場穿搭。圖／Ralph Lauren提供
《怪奇物語》影星Noah Schnapp出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
《怪奇物語》影星Noah Schnapp出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
Tom Hiddleston出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
Tom Hiddleston出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
張家輝出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
張家輝出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
梁家輝出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
梁家輝出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
魏浚笙出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
魏浚笙出席米蘭的Ralph Lauren 2026秋季男裝秀。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季男裝系列靈感源自男性多樣的生活方式，在休閒與正式之間，自由切換。圖／Ralph Lauren提供

NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

