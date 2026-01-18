《之後的我們》像個笨蛋一樣愛過 但誰不是呢？

《之後的我們》故事從一趟客運開始，兩個正準備往人生不同方向前進的人，因為一點點偶然，開始陪伴彼此。前半段的相愛其實不華麗，很日常，也很溫柔。為夢想加油、一起擠進狹小的生活空間、對未來充滿想像，那種「只要有你就好」的狀態，拍得很真實，也很讓人放下防備。

文佳煐飾演的正媛，讓人很容易心疼。她一直很清楚自己想要什麼，也很努力想把愛和生活一起扛住；

圖／取自 車庫娛樂

具教煥則把那種「明明很愛，卻不知道怎麼成為更好的人」演得很準。

兩個角色都不完美，但正因為如此，分開才顯得那麼合理，也那麼無可奈何。

圖／取自 車庫娛樂

發現這類型的片同《花束般的戀愛》一樣，年紀越是增長、經歷越多，那種曾經在觀影後的遺憾感會遞減，又或者是說遺憾依然有，但不再替片中男女主角感到後悔，分離都是有原因，緣份深淺只是自我安慰的說詞，沒能當下醒悟或是誠實面對自己才是主因。

如果彼此能成為「更好的我以及更好的你」一股推力，那就算是「沒有了我們」，也還是值得感激，過往從來沒有不存在跟回不去，曾經存在的即是永恆，都是成為現在的痕跡。

「我們後來為什麼分手」並非不記得，是刻意不想記得。愛消逝的痛苦往往來自曾經一起感受過的美好，以及因為在一起所以曾經變更好的自己，但讓愛消逝的原因，也往往是來自種種變化，而漸漸丟失的自己，以及漸漸認不得眼前的彼此。

曾經願意傾盡所有想給彼此一整面陽光與美好，曾經那麼愛都不是假的。但如果遊戲能選擇多重結局，也許也許，最終還是會選擇一樣的結局。

總要失去才懂得珍惜，像個笨蛋一樣...但誰不是呢？

