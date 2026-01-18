《最親愛的陌生人》看見婚姻最誠實的痛楚：每一場對話都像身處異鄉

《最親愛的陌生人》故事設定在紐約，一對來自不同文化背景的夫妻，長年以英文溝通，生活看似穩定有序，卻在語言、價值與角色分工中逐漸失去對彼此的理解。

跟CCC看完《最親愛的陌生人》回程路上，我很訝異我們對於本片之中，誰對誰而言是最親愛的陌生人居然有不同的看法。

父母對孩子來說是最親愛的陌生人，還是夫妻對彼此來說是最親愛的陌生人，為避免暴雷這個問題可以先擱置在心中。

如果每個人都有不同的答案，也意味著人跟人之間本就有難以跨越的距離，而針對本片的男女主角來說，他們之間的複雜性更是跨越國籍語言與文化背景，也在這座充滿形形色色人群的紐約中被硬照得更加複雜。

最親愛的陌生人／劇照

當幾場夫妻對談的戲中，角色以略顯突兀的英文交談，場景卻圍繞在本該溫暖的家中沙發與餐桌之間，鏡頭刻意拉開距離，讓冰冷而難以互相理解的氛圍緩緩蔓延開來。

兒子失蹤後，劇情並未走向情緒宣洩或真相揭露的快感，而是反過來將角色推入更深的沉默與猜疑。

回到桂綸鎂探討他們婚姻之間好像只剩下兒子，什麼都沒有了。

最親愛的陌生人／劇照

桂綸鎂飾演的妻子，在母職、婚姻與藝術創作之間來回拉扯。她操偶的段落尤其令人印象深刻，巨大木偶與她的身體形成強烈對比，那既像是創作的出口，也像壓在身上的重量。最令人印象深刻的幾場戲，應該也包含她獨自與木偶對戲中的掙扎痛苦，木偶的巨大也突顯她在其中的渺小與情感壓抑。

西島秀俊飾演的丈夫則充份展現較為內斂的形象，在職場上始終沒有起色，又渴望太太多顧家卻也不斷重回初相識太太但已成廢墟之地，落入常見的婚姻困境，只可惜情緒堆疊過程漫長，不確定觀眾是否能準確吸收。

最親愛的陌生人／劇照

在兒子被綁架之後，他們偽裝平穩的日常才開始撕裂，雖然兒子被綁架彷彿是一根稻草讓各種衝突情緒爆開，但試問就算回歸日常也讓他們回不去的究竟是兒子的存在與否，還是始終沒能攤開來面對的自己。

是當我已經不確定我還愛不愛你，就像我不知道我是愛著廢墟的過往燦爛，還是愛著廢墟殘留之美，還是都愛且也不愛；我個人覺得偏影展片風格，如果期待有懸疑或是夫妻關係對話解答可能就不一定合適。

如果期待《最親愛的陌生人》是清楚的懸疑推理或夫妻對話的和解，那可能會失望；但如果只是把它當成一段關於說不出口、慢慢失去彼此的關係切片來看，反而會比較能進到電影的狀態裡。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。