火馬年送禮主打精緻感 愛買量販主打IP聯名 Mia C’bon名店禮盒齊發

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Mia C’bon推出多款馬年限定與話題新品。圖／Mia C’bon提供
Mia C’bon推出多款馬年限定與話題新品。圖／Mia C’bon提供

迎接農曆新年火馬年到來，象徵行動力與蛻變的雙火氣場，帶動送禮市場朝向「精緻感、心意感」升級。隨著春節採買熱潮升溫，各大通路紛紛推出新年禮盒與檔期優惠，從實用年貨到話題聯名，讓民眾輕鬆挑選，為親友送上兼具祝福與品味的新春好禮。

愛買量販推出一系列過年檔期優惠活動，從會員回饋、信用卡加碼到商品滿額好禮全面到位。愛買APP會員於指定日期（1/18、1/24、1/25），結帳時出示會員條碼，單筆消費滿2,000元即可獲得9折電子現金折價券回饋，單筆最高回饋500元，每人限2次。家電商品同步祭出優惠，單筆滿15,000元可享12期分期零利率，包含70吋電視、按摩椅與機車等商品，輕鬆入手過好年。

春節送禮需求同樣火熱，愛買精選上百組人氣禮盒，涵蓋酒品、保健養身、餅乾與糕點等類型，並推出多款超人氣IP限量聯名禮盒，如吉伊卡哇、酷洛米、蠟筆小新、玩具總動員、Hello Kitty與超人力霸王等，兼具實用性與收藏話題性。多款限量商品數量有限，快趁優惠價格入手過年走春送禮好伴手。

鎖定高端客群的Mia C’bon，近年成為新年禮盒與年貨採買熱門通路，觀察消費趨勢指出，進口水果、日本伴手禮、國內知名點心與進口酒款，仍為送禮首選。

今年Mia C’bon推出多款馬年限定與話題新品，包括長登屋黑豆大福麻糬、本高砂屋馬年迎春威化餅、鮮乳坊極蛋捲、台南晶英酒店招財貓鳳梨酥，以及一之鄉麻將蜂蜜蛋糕等，結合生肖寓意、設計巧思與高品質原料，兼顧祝福與收藏價值，成為新年送禮亮點。

除精選禮盒外，Mia C’bon同步推出「自組水果禮盒」與「自組禮盒」服務，消費者可自由搭配水果、零食、酒款、醬料或麵食，打造專屬心意組合，單筆消費滿2,000元再享免費宅配，滿足企業送禮與親友往來的客製化需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愛買推出上百組新年禮盒，白蘭氏、桂格等品牌限時販售行李箱等多元組合任消費者選購。圖／愛買量販提供
愛買推出上百組新年禮盒，白蘭氏、桂格等品牌限時販售行李箱等多元組合任消費者選購。圖／愛買量販提供
愛買過年檔期第一波，限時週末APP會員滿額享9折回饋。圖／愛買量販提供
愛買過年檔期第一波，限時週末APP會員滿額享9折回饋。圖／愛買量販提供
Mia C’bon貼心推出「自組水果禮盒」與「自組禮盒」服務，單筆消費滿2,000元再享免費宅配。圖／Mia C’bon提供
Mia C’bon貼心推出「自組水果禮盒」與「自組禮盒」服務，單筆消費滿2,000元再享免費宅配。圖／Mia C’bon提供

禮盒 火馬年

