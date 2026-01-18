全聯、大全聯限時激省優惠 白蘿蔔19元、蔬菜任選2包38元搶救荷包

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯指定蔬菜限時3天，任2包38元，每包平均19元，買多省多。圖／全聯福利中心提供
全聯指定蔬菜限時3天，任2包38元，每包平均19元，買多省多。圖／全聯福利中心提供

近期蔬菜價格高高低低波動劇烈，民眾買菜明顯有感，全聯再度出手，成為消費者對抗高物價的救星。繼上週高麗菜特價1顆19元驚喜破盤價引發搶購後，本週輪到白蘿蔔接棒登場。全聯、大全聯自即日起至1月19日推出限時生鮮激省優惠，主打週末一次囤貨、幫助減輕荷包壓力。

其中，冬季美味的白蘿蔔原價35元，下殺至5.5折，每條約600公克只要19元，全聯、大全聯門市每日合計限量6.5萬條，每人限購3條，成為本週最受矚目的搶手商品。蔬菜優惠同步擴大，多款產銷履歷葉菜如青江菜、小白菜、油菜，以及青江白菜、小白菜、油菜等，單包22元，任選2包38元，平均每包僅19元，買越多省越多。

鍋物與肉品同樣有感降價，冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片每100公克129元，里肌火鍋薄切肉片每100公克39元，台灣鯛魚腹片每包119元。熟食與湯品方面，美味堂聯名博仁堂推出十全大補雞每袋179元，藥膳羊肉爐169元，讓民眾在家也能輕鬆暖身進補。

甜點、水果與烘焙品項同步到位，包括We Sweet卡士達奶油銅鑼燒59元、美國宇宙脆蘋果#64 3粒135元、READ BREAD小農鮮奶吐司55元。大全聯也加碼推出杏鮑菇、白鯧、全雞與多款生鮮、熟食優惠，智利櫻桃Jumbo每公斤296元、冷藏肉-豬胛心肉塊每100公克26.5元。透過密集檔期與實質價格回饋，省下荷包同時升級餐桌菜色。

白蘿蔔一條約600公克只要19元，全聯、大全聯門市每日共計限量6.5萬條。圖／全聯福利中心提供
白蘿蔔一條約600公克只要19元，全聯、大全聯門市每日共計限量6.5萬條。圖／全聯福利中心提供
白蘿蔔限量爆殺19元，全聯、大全聯週末限時推生鮮激省優惠。圖／全聯福利中心提供
白蘿蔔限量爆殺19元，全聯、大全聯週末限時推生鮮激省優惠。圖／全聯福利中心提供

