把員工當老闆、用真誠做生意 寶島鐘錶林秋彥拚出南台灣精品傳奇

人與人之間講究信任，高級鐘錶的零售亦是。有別於傳統外商、精品專賣店主導，寶島鐘錶鹽埕名店屹立於可被視為高雄「老錢」所在的鹽埕區，現今不僅由董事總經理林秋彥主導，自1990年代經營至今更在產業內有「南霸天」的封號。雲林出身、台北打拚、最後將高雄變主場的林秋彥，其奮鬥史或可視為一種高雄的熱情，並以真誠與柔軟身段，成就不讓台北專美於前的南台灣精品傳奇。

林秋彥回憶起早年高雄因有美軍駐地，加上國際港口優勢導致舶來品貿易頻繁，遂形塑一段熱絡的經濟榮景。隨著台美斷交與美軍撤離，國際優勢不再，街道上近距離多達3間的寶島鐘錶也形成過高同質性，他毅然在1990年代決心轉型，搶進潛力市場。選擇挑戰高門檻的機械錶市場，同時超前部署高價位品牌，創造較大利潤營收。

生意是人情延伸 他待客戶有心法

業務起家的林秋彥自有一套客戶維持心法，關鍵在於獨特的人際4階段法，「我做生意一開始把消費者當客人、然後是朋友、兄弟，最後是家人。」把消費者當朋友聽起來像是行銷說詞，真能進階到家人關係，更需要真誠相待，事實上，林秋彥同時身處20個以上的人際社團，平時應酬不斷，除了謹言慎行，由於視生意為人情的延伸，自然客似雲來、貨如輪轉。

根據一名品牌經理人側面觀察，林秋彥接待客人「送客」時常親送至門口並90度鞠躬，即便往來的品牌廠商亦然。強大記憶力則是他另一強項，不僅能記住每名客人姓名、職業、購買紀錄，甚至晚宴時能逐一與每一名（甚至不是自己親自接待）的客人寒暄，亦是另一名經理人對他的由衷佩服。

不吝向晚輩學習 一家三代成主顧

現年65歲的林秋彥，不僅能和老客人打成一片，與年輕世代同樣暢談無礙。他向本刊透露與不同世代的往來都有不同重點，像是跟年齡相仿的客人往來靠信用，40至50歲中生代則看彼此成就，讓實力說話，而與新世代20至30歲消費者溝通首要是「不要多說話，因為你經歷過的對方沒有參與，多說話會像是長輩教訓晚輩，要跟對方學習」，即便已貴為董事總經理，這種願意向新世代的學習心態與柔軟身段，甚至讓一家三代都是獨立經營的建商成為忠實主顧。

林秋彥本身是超級業務員外，同時默默培養了一群黃金團隊。日前甚至讓有「錶王」之稱的高級品牌進行祕密客調查時獲93分超高紀錄，原廠行銷長更特地來台。同時林秋彥帶人還有逆向邏輯，他充分授權，不因親疏做決定，甚至曾對自己女兒、現在團隊中的第二代表示，「你的員工是來幫你賺錢的，他們才是你的老闆。」或許正是這種「把員工當老闆」的姿態，讓團隊願意為他打拚、一同創造業績新高峰。

明訂方針尋解套 台南店逆境崛起

10年前的2015，林秋彥正式接手寶島鐘錶台南名店，初期他確實面臨各種問題，一度每周兩天親自前往台南「督軍」。他向員工明確訂下方針，開會是為解決問題而非責備，檢討之餘並為員工找方法、而非僅給予壓力，最終讓原本虧損的業績成長7倍，逆勢上揚。

回顧這10年的零售歷程，他持續推動台南店型轉型，逐步升級為等同鹽埕名店定位的高端精品空間，並引進多個具國際辨識度與鮮明風格的腕錶品牌，其中運動風格鮮明的HUBLOT，於近日將其全新櫃位設計概念引入台南，使位於中正路與西門路口的店面在入夜後更顯醒目；在他的品牌視野中，HUBLOT一直是心中關注已久的對象，無論是大膽前衛的設計語言、豐富的材質運用，或是與藝術家跨界合作所展現的創新能量，皆與其對市場年輕化與選品層次的長期布局高度契合，並進一步強化鹽埕與台南兩間店面的選品完整性。

回顧30多年的零售生涯，林秋彥不僅從高雄鹽埕走向府城台南，更將「時間」經營成一種值得信任的藝術，因為他相信成交的不僅是客人，而是一段值得所託的友誼，無論是日照明亮或夜幕低垂，對人的真誠自在指針分秒運作時靜謐積累、細水長流。 Spirit of Big Bang Meca-10十日鍊皇金計時碼錶。圖／HUBLOT提供 Big Bang Unico湖水藍寶石計時碼錶。圖／HUBLOT提供 Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕錶，輕量碳纖維方形錶殼，鏤空面盤前衛感工業風滿滿。圖／HUBLOT提供 以高科技彩色陶瓷、運動風格、並頻繁與藝術家跨界聯名的HUBLOT台南店，是高級運動錶的活力新生代。圖／HUBLOT提供 寶島鐘錶高雄鹽埕店在林秋彥經營下匯集瑞士高端鐘錶品牌。圖／HUBLOT提供 全台唯一的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶。圖／HUBLOT提供