楊洋迎新春把「福」帶回家 AHKAH用風箏迎向嶄新自由
迎接2026新春，周大福宣布人氣男星楊洋出任全球品牌代言人暨「首席傳福官」，並發布由楊洋所演繹的「福，代代不息」新春篇章，透過他兼具東方傳統氣質與現代風範的形象，呈現配戴傳承系列與傳福系列新春作品的節慶場景，將爆竹、吉祥符號等傳統元素轉化為設計語彙，象徵守護、相伴與福運流轉，將深植於中華文化中的「福」意象，轉化為在團圓時刻溫暖而恆久的情感記憶。
日本輕珠寶品牌AHKAH，則以珍貴的鉑金演繹Cerf-volant（風箏）的經典設計，迎接馬年新春好運。該系列最早於2021年由品牌創意總監Katie Hillier以兩顆三角形切割鑽石透過精準比例與細緻鑲嵌組成宛如風箏迎風飛揚的線條語彙，象徵自由、希望與向前的力量。新作以鉑金的純淨襯托鑽石的璀璨，寄寓嶄新開始的美好祝願，能為自己和親友在新的一年迎向嶄新篇章。
