楊洋迎新春把「福」帶回家 AHKAH用風箏迎向嶄新自由

迎接2026新春，周大福宣布人氣男星楊洋出任全球品牌代言人暨「首席傳福官」，並發布由楊洋所演繹的「福，代代不息」新春篇章，透過他兼具東方傳統氣質與現代風範的形象，呈現配戴傳承系列與傳福系列新春作品的節慶場景，將爆竹、吉祥符號等傳統元素轉化為設計語彙，象徵守護、相伴與福運流轉，將深植於中華文化中的「福」意象，轉化為在團圓時刻溫暖而恆久的情感記憶。

日本輕珠寶品牌AHKAH，則以珍貴的鉑金演繹Cerf-volant（風箏）的經典設計，迎接馬年新春好運。該系列最早於2021年由品牌創意總監Katie Hillier以兩顆三角形切割鑽石透過精準比例與細緻鑲嵌組成宛如風箏迎風飛揚的線條語彙，象徵自由、希望與向前的力量。新作以鉑金的純淨襯托鑽石的璀璨，寄寓嶄新開始的美好祝願，能為自己和親友在新的一年迎向嶄新篇章。 AHKAH cerf-volant鉑金鑽石單耳耳環，25,400元。圖／AHKAH提供 AHKAH cerf-volant 18K黃金鑽石戒指，35,000元。圖／AHKAH提供 周大福全球品牌代言人楊洋。圖／周大福提供 周大福傳福系列黃金鑽石手鍊，48,400元。圖／周大福提供 周大福全球品牌代言人楊洋。圖／周大福提供 AHKAH以cerf-volant系列迎接2026新春。圖／AHKAH提供 AHKAH cerf-volant 18K黃金鑽石單耳耳環，24,900元。圖／AHKAH提供 模特兒演繹AHKAH cerf-volant系列與chandelier line系列。圖／AHKAH提供 周大福傳福系列黃金鑽石項鍊，58,100元起。圖／周大福提供 周大福傳承系列2026新春款式。圖／周大福提供 AHKAH cerf-volant 18K黃金鑽石項鍊，31,100元。圖／AHKAH提供 周大福代言人楊洋配戴的傳承系列黃金鑽石戒指，價格店洽。圖／周大福提供